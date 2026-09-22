Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı bir ayda 5 milyar dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Temmuz 2026 dönemine ilişkin Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerine göre, firmaların net döviz pozisyonu açığı Haziran 2026'ya kıyasla 5 milyar 27 milyon dolar artarak 210 milyar 802 milyon dolar oldu.

VARLIKLAR 2,3 MİLYAR DOLAR ARTTI

Temmuz 2026 döneminde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, bir önceki aya göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak yükseldi.

Varlık dağılımında ihracat alacakları 2 milyar 175 milyon dolar, yurt içi bankalardaki mevduat 1 milyar 74 milyon dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 607 milyon dolar arttı.

Buna karşılık türev varlıklar 1 milyar 547 milyon dolar, menkul kıymetler ise 29 milyon dolar azaldı.

YÜKÜMLÜLÜKLER 7,3 MİLYAR DOLAR ARTTI

Firmaların döviz yükümlülükleri ise Temmuz ayında Haziran'a göre 7 milyar 306 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerde en yüksek artış türev yükümlülüklerde görüldü. Türev yükümlülükler 3 milyar 472 milyon dolar artarken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 2 milyar 80 milyon dolar, ithalat borçları 1 milyar 147 milyon dolar ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler 607 milyon dolar yükseldi.

KREDİLERDE VADE YAPISI

Yükümlülüklerin vade yapısına göre, Temmuz 2026'da yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Haziran'a göre 220 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 1 milyar 861 milyon dolar arttı.

Yurt dışından sağlanan kısa vadeli krediler 807 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 947 milyon dolar yükseldi.

KISA VADELİ NET DÖVİZ POZİSYONU 4,4 MİLYAR DOLAR

Temmuz 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 151 milyar 772 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 147 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu, Haziran 2026'ya göre 2 milyar 168 milyon dolar azalarak 4 milyar 374 milyon dolar oldu.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içerisindeki payı ise yüzde 37 düzeyinde gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör