Finansal varlıklar 35 trilyonu aştı

Türkiye'de yerli ve yabancılara ait finansal varlıkların büyüklüğü tarihte ilk defa 35 trilyon lirayı aşarak rekor kırdı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) verilerine göre, toplam finansal varlıklar, şubat sonu itibarıyla, son 5 yılda yüzde 715 artarak 35 trilyon 339 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Söz konusu dönemde enflasyon yüzde 543.7 olarak gerçekleşti.

TL MEVDUATIN PAYI ARTIYOR

Şubat sonu itibarıyla son 5 yıllık dönemde yerli yatırımcıların finansal varlıkları yüzde 715.6 artarak 3.8 trilyon liradan, 31.3 trilyon liraya çıktı. Yerli yatırımcıların TL mevduatları bu dönemde yüzde 861.3 artarak 1.2 trilyon liradan 11.9 trilyona çıkarken, döviz tevdiat hesapları ise yüzde 407.1 artarak 1.2 trilyondan 6.2 trilyona ulaştı. TL mevduatın yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisindeki payı yüzde 32.3'ten 38'e çıkarken, dövizin payı ise yüzde 32'den 19.9'a indi.

6.2 TRİLYONLUK TAHVİL-BONO

Yurtiçi yerleşiklerin sahip olduğu Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) büyüklüğü yüzde 645.4 artarak 832 milyar liradan 6.2 trilyona çıktı. DİBS'in yerli yatırımcıların finansal varlıkları içerisindeki payı da yüzde 21.6'dan 19.8'e geriledi. Yerli yatırımcıların kamuya ait eurobond portföyü yüzde 901.9 artarak 1.8 trilyonu aşarken, özel sektöre ait eurobond portföyü ise yüzde 1.987 artarak ilk defa 1 trilyonluk büyüklüğü aştı. Devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma olan eurobondların varlıklar içerisindeki payı yüzde 5.9'dan 9.1'e yükseldi.

HİSSE SENEDİNE HÜCUM

Son yıllarda özellikle halka arzların etkisiyle borsaya ilginin artması, finansal varlıklar içerisinde hisse senetlerinin payını ciddi oranda yükseltti. Yurtiçi yerleşiklerin hisse senedi varlıkları 5 yıl içinde yüzde 1.808 büyüyerek 188 milyar liradan, 3 trilyon 588 milyara ulaştı. Hisse senetlerinin finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 4.9'dan 11.4'e yükseldi. Borsa İstanbul'da 2020'nin şubat ayında 1 milyon 289 bin olan yatırımcı sayısı 2025'in aynı döneminde 6.7 milyonu geçti.

YABANCI DA TL'YE GEÇTİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre, yurtdışı yerleşiklerin de finansal varlıkları, 5 yılda yüzde 710 artarak 499 milyar liradan 4 trilyon 44 milyara çıktı. Bu dönemde yabancıların TL mevduat varlığı yüzde 1.364 artarak 31 milyar liradan 454 milyara çıktı. Yabancıların mevduatında TL'nin payı yüzde 6.2'den 11.2'ye yükseldi. Bu dönemde yabancının döviz tevdiat hesapları yüzde 439'luk artışla 127 milyar liradan 685 milyara çıktı. Dövizin yabancının mevduatındaki payı yüzde 25.4'ten 16.9'a geriledi.

KAMU KAĞITLARINA İLGİ

Özellikle son 1.5 yılda enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların somut sonuç vermeye başlaması, yabancının devlet iç borçlanma senetlerine ilgisini de artırdı. Yabancının DİBS portföyü 5 yılda yüzde 831 artarak 77 milyardan 831 milyara çıktı. Hazine kağıtlarının yabancıların varlıkları içerisindeki payı yüzde 15.4'ten 17.7'ye yükseldi.

YABANCILAR BORSAYA DÖNDÜ

Yabancıların Türkiye'deki altın hesapları yüzde 2.500'lük büyümeyle 2 milyardan 52 milyara ulaştı. Son 5 yıllık dönemde yabancının hisse senedi varlıkları ise yüzde 717'lik büyümeyle 258 milyar liradan 2 trilyon 108 milyara ulaştı. Hisse senetlerinin yabancıların finansal varlıkları içerisindeki payı yüzde 52.1'e ulaştı.