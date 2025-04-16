Finansal varlıklar tarihi zirvede

Uygulanan ekonomik programın yatırımcı tercihlerini değiştirdiği son 1 yıl içerisinde Türk Lirası varlıklara ilgi artarken, küresel ticaret savaşlarının etkisiyle rekor kıran altın da portföylerdeki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği verilerine göre mart sonu itibarıyla Türkiye'deki finansal varlıklar 37 trilyon lirayı aşarak tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Finansal varlıklarda son 1 yıl itibarıyla büyüme yüzde 34.4 olarak gerçekleşti. Tutar olarak büyüme ise 10 trilyon liraya ulaştı. Mart sonu itibarıyla son 1 yılda yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları yüzde 34.6 artışla 33 trilyon liranın üzerine çıktı. Bu dönemde TL mevduat yüzde 51.5 artarak 12 trilyon 455 milyar liraya ulaşırken, döviz tevdiat hesapları ise yüzde 12.9 azalarak 5 trilyon 924 milyar liradan 5 trilyon 158 milyara indi. Yurtiçi yerleşiklerin finansal varlıkları içerisinde TL mevduatın payı yüzde 33.5'ten 37.7'ye çıkarken, döviz tevdiat hesaplarının payı yüzde 24.2'den 15.6'ya geriledi.

ALTINA YATIRIM GÜÇLENİYOR

Doların değer kaybetmesi, ABD-Çin arasında artan ticaret gerilimi ve küresel ekonomik büyümeye dair endişelerin etkisiyle dün tarihinin en yüksek seviyesine çıkan altın, yurtiçi yerleşiklerin varlıkları içerisinde de yerini aldı. Mart sonu itibarıyla yerlilerin altın hesaplarının büyüklüğü 1 trilyon 838 milyar liraya ulaştı. Altının ons fiyatı dün yüzde 2 artışla 3 bin 300 doları geçerek rekor kırarken, gram altın da 4 bin lirayı aştı. Gram altın 19 Mart 2025'te 4 bin 68 lirayla rekor kırmıştı. Altın, 2025 yılı başından bu yana yüzde 26 değer kazandı. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında attığı adımlar, devlet iç borçlanma senetlerinin de (DİBS) varlıklar içerisindeki payını artırdı. Yurtiçi yerleşiklerin portföyünde bulunan DİBS'lerin büyüklüğü, mart sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 41 artarak 6 trilyon 396 milyar liraya ulaştı.

TAHVİL-BONO İLGİ ODAĞI

Devlet iç borçlanma senetlerinin finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 18.5'ten 19.4'e yükseldi. Öte yandan kamunun yurtdışı piyasalarda ihraç ettiği borçlanma aracı olan eurobondlar da finansal varlıklar içerisinde yerini aldı. Kamu eurobondlarının büyüklüğü yüzde 11.6 artarak 1 trilyon 857 milyarlık büyüklüğe ulaştı. Özel sektör eurobondları ise yüzde 80 artarak 1.1 trilyona dayandı.

3.7 TRİLYON BORSADA

Son 1 yılda içine girdiği düzeltme hareketinden çıkamayan ve yaklaşık 2 milyon yatırımcının uzaklaştığı hisse senedi piyasasının finansal varlıklar içerisindeki büyümesi sınırlı oldu. Yurtiçi yerleşiklerin hisse senedi varlıkları, mart sonu itibarıyla son 1 yılda yüzde 14.9 artarak 3 trilyon 679 milyar liraya çıktı. Hisse senetlerinin finansal varlıklar içerisindeki payı yüzde 13'ten 11.1'e geriledi.