Finansın kalbi Turkuvaz’da atacak

TurkuvazMedya Grubu tarafından düzenlenen "3. Finansın Geleceği Zirvesi" bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün katılımıyla gerçekleşecek zirvede finans dünyasının aktörleri birer konuşma yapacak."Türkiye Yüzyılında Bankacılığın Rolü ve Geleceği" bölümünde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ve İstanbul Finans Merkezi (İFM) Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem'in gerçekleştirecekleri özel sunumların ardından, "Bankacılığın Geleceği" başlığında ise Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşma yapacak. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'in "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" konulu özel sunumundan sonra Papara CEO'su Emre Kenci "Ödeme Sistemlerinde Yeni Dönem", Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise "Yabancı Sermayenin Türk Bankacılığına Bakışı" başlıklı birer konuşma yapacak.3. Finansın Geleceği Zirvesi ve Para Sohbetleri'nin öğleden sonraki ilk konuşmacısı ise Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan olacak. Erdoğan Turan'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek "Sermaye Piyasalarının Geleceği" paneli, Philip Capital Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Yılmaz, İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Info Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal ve Bizim Menkul Değerler Genel Müdürü Fatma Selçuk'un katılımıyla gerçekleşecek.3. Finansın Geleceği Zirvesi, Para Sohbetleri ile devam edecek. Para Sohbetleri'nde T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve katılımcıların sorularını cevaplayacak.