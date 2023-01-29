Finansmana erişimde sıkıntımız yok

Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Ruum Store ve Kelebek Mutfak markalarının yanı sıra son dönemde enerji sektörüne yaptığı yatırımlarla öne çıkan Doğanlar Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, "İşlerimiz gayet iyi, finansmana erişimde bir sıkıntımız yok. Çok uzun yıllardır finansal açıdan ilk defa bu kadar kendimizi rahat hissediyoruz. Para da kazanıyoruz, yatırım yapacak para da buluyoruz. Kahvemizi, çayımızı rahat içiyoruz..." dedi. Memuriyetten ayrılıp 36 yıl önce kardeşleriyle mobilya ticaretine başlayan Doğan'la ülke ekonomisini ve gelecek planlarını konuştuk.50 yıl önce Biga'da temeli atılan, kasabadan çıkan bir mobilyacıyım. 36 yıldır da işlerin başındayım. Bu süreçte çok büyük krizler gördüm. Grubumuzda 3.220 çalışan var. Son üç yılda sadece mobilyada ilave 1.000 kişiyi istihdam ettik. Geçen yıl mobilya ve enerjiye 1 milyar lira yatırım yaptık. Bu da finansa erişimin kolay olduğunu gösteriyor. Finansa erişemeseniz bu yatırımları yapamazsınız. Türkiye'de sanayi kuruluşları 2022'de ortalama yüzde 90 büyüdü. Kârlarında ciddi artışlar var. Bireysel hatalar dışında, herhangi bir iflas da yok. Oysa geçmiş krizlerde çok iflas gördük. Gecelik faizler yüzde 8 binlere çıktı, şirketler patır patır döküldü, bankalar battı. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Devlet her zaman yanımızda durdu.Biz de yüzde 100'e yakın büyüdük. Adetsel olarak da yüzde 30 büyüdük. Bunlar önemli göstergeler. Sanayi tarafında çok fazla şikâyet edene rastlamadım. Tabii ki enflasyonun düşmesini çok arzuluyoruz. Zaten her dönem hükümet bir paket açıklıyor. Son olarak KOBİ'ler için bir paket açıklandı. Bunlar önemli destekler.Bu yıl yüzde 90'lık büyüme planıyla, mobilyada 7 milyardan fazla ciro bekliyoruz. Mobilyaya ve enerjiye grup olarak 1 milyar TL yatırım yapacağız. İnşaatta da ciddi yatırımımız planlıyoruz. Bu yıl 500-600 yeni alımla istihdamda 4 bine yaklaşırız.Önümüze dosya geldi inceliyoruz. Değer bulduklarımızla görüşebiliriz. Bize büyük bir borçlanma getirecek dev firmalarla ilgilenmiyoruz. Üretim bizim için önemli kriter. İtalyan markası satın almak istiyoruz. 2022'de ihracatımız yüzde 15'e çıktı. Hedefimiz bu oranı beş yılda yüzde 30'lara çıkarmak. Odağımızda Amerika ve İngiltere var. Afrika'da da çok büyük fırsat görüyoruz.Evet doğru. Sektörde 40 bin mobilyacı var, bu çok fazla. Mikro ölçekli işletmelerin birleşmesi lazım. Biz bunu yaptık. Doğtaş-Kelebek, Çilek, Nurus, İşpir, Gündoğdu, Kilim ve Adore bir araya gelerek FTR diye bir şirket kurduk. Yurtdışından gelen bir siparişi hangi firma tesisinde üretebiliyorsa, o üretecek. Yurtiçinde rakibiz yurtdışında ortağız. Bunun önümüzdeki süreçte meyvelerini toplayacağız. Amerikalı bir grup bizden binlerce adet dolap istiyor örneğin.kardeşiz, babamız kahvehane işletiyordu, sonra mobilya işine girdi. Birlikte kaldığımız için ilerledik" diyen Doğan, üçüncü kuşağın da işin başında olduğunu söyledi. Devlet Demir Yolları'nda genç bir memurken kardeşinin "Gel birlikte çalışalım, sen hesap kitap işlerine bak" davetiyle işlerin başına geçtiğini söyleyen Doğan, şunları anlattı: "Ben devlet parasız yatılı okulunda okudum. Ardından memur oldum. Memur olmak çok kıymetliydi o dönemler ama istifa ettim. 1987'de Doğtaş'ı kurduk. Açık Öğretim Fakültesi'nde iktisat eğitimi aldım. Kurumsallaşmaya önem verdik, aile anayasamız var. 36 yıldır ortağız, hiç kimsenin diğerine 36 saniye küstüğünü hatırlamıyorum. Gelinler de aynı şekilde... Çünkü biz hepimiz aynı maaşı alıyoruz. İsteyen yat alır, isteyen kat alır. Kimse kimseye karışmaz. Yeni performans kriterleri koyduk ama bu da zenginlik farkı yaratacak bir değerlendirme değil."DÜN sona eren mobilya fuarına çok büyük ilgi olduğunu söyleyen Davut Doğan, "Yurtdışında ciddi ziyaretçilerimiz oldu. Yabancı ilgisi hayli yüksek. Çeşitli ülkelerden güçlü alım heyetleri geldi. Bu yıl fuarda Rusların ağırlığı dikkat çekti" dedi. Türkiye'nin bu yıl hedeflediği 6 milyar dolarlık ihracatın yarısının bu fuarda yapılan bağlantılarla sağlanacağını tahmin ettiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti: "Dünya mobilya ihracatında 7'nci sıradayız. Maksimum beş yılda ilk beşe girecek durumdayız. Mobilya, tekstil gibi lokomotif sektörlerden biri olabilir. KDV indirimi gibi konularda devletin gücünü bugüne kadar hep yanımızda hissettik. İstihdam destekleri de veriliyor. Navlun desteği de sağlanırsa sektör olarak 5'incilik olan hedefimizi daha öne çekebiliriz."YOĞUN iş yaşamına rağmen kendine vakit ayırdığını söyleyen Davut Doğan, "Yazın havuzda vakit geçiriyorum, kışın haftada iki gün saunaya giriyorum. Okumayı seviyorum, İstanbul Üniversitesi'nde felsefe eğitimi alıyorum. Eğitim benim için çok kıymetli, ders çalışıyorum. Ayrıca iyi bir Fenerbahçeliyim ama tüm maçları seyretmeyi seviyorum. Önümüzdeki süreçte golfe başlamayı planlıyorum, onu da yapacağım. Vakit problemim yok" dedi.