Fındık ekonomiye 2,4 milyar dolar kazandırdı! 11 aylık ihracat verileri açıklandı

Türkiye'nin en önemli tarım ihracat ürünlerinden biri olan fındık, ülke ekonomisine döviz kazandırmaya devam ediyor. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, 2025-2026 ihracat sezonunun ilk 11 ayında fındık ihracatından 2,4 milyar doları aşan gelir sağlandı.

11 AYDA 186 BİN 400 TON İHRACAT

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin açıkladığı verilere göre, 1 Eylül 2025-31 Temmuz 2026 döneminde Türkiye'den 186 bin 400 ton fındık ihraç edildi.

Bu ihracat karşılığında 2 milyar 400 milyon 360 bin 66 dolar gelir elde edildi.

GEÇEN SEZONA GÖRE MİKTAR GERİLEDİ

Bir önceki ihracat sezonunun aynı döneminde ise Türkiye, 295 bin 46 ton fındık ihracatı gerçekleştirmiş ve 2 milyar 433 milyon 755 bin 328 dolar gelir elde etmişti.

Buna göre ihracat miktarında önemli bir düşüş yaşanırken, gelirdeki gerilemenin daha sınırlı kaldığı görüldü.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör