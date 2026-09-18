Fındık fiyatı 190 TL’ye düştü! Gören oraya koştu, binlerce üretici sıraya girdi

TMO tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar yaklaşık 100 bin üretici 205 bin ton fındık için randevu oluşturdu. Üreticiler de ürünlerini TMO'nun kriterlerine uygun şekilde kurutup, seçerek teslim etmeye hazırlanıyor.

"SERBEST PİYASA YÜKSELİRSE TÜCCARA VERİRİM"

Geçen yıl fındığını serbest piyasaya verdiğini, ancak bu yıl TMO'yu tercih edeceğini belirten üretici İbrahim Zeynel, serbest piyasadaki fiyatın maliyetleri karşılamadığını söyledi.

Zeynel, "Fındık normal, güzel. Ama serbest piyasada fındık fiyatı çok düşük olduğu için ben de bu sene fındığımı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne vermeyi düşünüyorum.

Serbest piyasada yükselirse biraz da serbest piyasadaki tüccarlara vermeyi düşünüyorum. Serbest piyasada şu anda fındık 190 liraya düşmüş.

Bu şartlarda ne yevmiyemi kurtarır ne de gübre paramı karşılayabilirim. Onun için bu sene fındığımı Toprak Mahsulleri Ofisi'ne vereceğim" dedi.