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Giriş Tarihi: 8.06.2026 15:27

Fındık ihracatından 1,2 milyar dolar gelir

Türkiye fındık ihracatından 5 ayda yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir sağladı

AA
Fındık ihracatından 1,2 milyar dolar gelir
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Türkiye, yılın ilk beş ayında fındık ihracatından yaklaşık 1,2 milyar dolar gelir elde etti.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Ocak-31 Mayıs 2026 ihracat dönemine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde yurt dışına 86 bin 930 ton fındık satıldığı, karşılığında 1 milyar 198 milyon 258 dolar gelir elde edildiği belirtildi.

Geçen yılın aynı döneminde gerçekleştirilen 125 bin 203 ton fındık ihracatından, 1 milyar 30 milyon 6 bin dolar kazanç sağlandığı kaydedildi.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE

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