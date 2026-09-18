Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fındık piyasasına sıkı denetim! Bakanlık duyurdu: İki şehirde denetim başlatıldı
Giriş Tarihi: 18.09.2026 19:20 Son Güncelleme: 18.09.2026 19:28

Fındık piyasasına sıkı denetim! Bakanlık duyurdu: İki şehirde denetim başlatıldı

Fındık piyasası koşullarının incelemesi amacıyla Giresun ve Ordu’da denetim süreci başlatıldı. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirildi” denildi.

Fındık piyasasına sıkı denetim! Bakanlık duyurdu: İki şehirde denetim başlatıldı
  • ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, fındık piyasası koşullarının incelemesi amacıyla Giresun ve Ordu'da denetim süreci başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi." ifadesine yer verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GİRESUN #ORDU #TİCARET BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fındık piyasasına sıkı denetim! Bakanlık duyurdu: İki şehirde denetim başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA