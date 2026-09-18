Fındık piyasasına sıkı denetim! Bakanlık duyurdu: İki şehirde denetim başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, fındık piyasası koşullarının incelemesi amacıyla Giresun ve Ordu'da denetim süreci başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı, fındık üretimi ve ticaretinin yoğun olarak gerçekleştirildiği Ordu ve Giresun illerindeki ticaret borsalarında piyasa işleyişinin incelenmesi amacıyla müfettiş görevlendirdi." ifadesine yer verildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör