Fındık’ta “kirala-üret” dönemi

Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi kapsamında üreticilerden kiralanan bahçelerde büyük başarı sağlandı. 2 yıl önce dönümde ortalama 50 ila 70 kilogram ürün elde edilirken proje sonrası dönümden 110 kilogram ürün elde edildi. Yakalanan bu başarı özellikle il dışında bulunan ve bahçesine zaman ayıramayan fındık üreticisinin dikkatini çekti. ORTAR A.Ş. danışma hattını arayan 870 üretici projeden yararlanmak üzere başvuruda bulundu.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler tarafından 2 yıl önce başlatılan ve şu an 460 dönümlük fındık bahçesinde uygulanan FINVER Projesi ile atıl durumdaki fındık bahçeleri verimli hale geliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki ORTAR A.Ş tarafından yürütülen projede ekipler üreticilerden 5 yıllığına kiralanan bahçelerde sert budama, toprak tahlillerine göre doğru gübre programı oluşturularak taban ve yaprak gübresi uygulaması, mekanik mücadele, yabancı ot temizliği, zararlı ve hastalık etmeni oluşumları ile mücadele için ilaçlama, kış hazırlığı için kireç uygulamasının yanı sıra daha birçok uygulamaları yaparak yoğun tarım modeli pilot bölgede uygulanmaya devam ediyor.Projeden yararlanmak isteyen vatandaşların 7 gün 24 saat 0 542 150 04 52 numaralı FINVER Danışma Hattı'nı arayarak proje başta olmak üzere bahçeleriyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında ücretsiz bilgi alabilirler.