Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Firmaların kredilere erişiminde problem yok
Giriş Tarihi: 2.4.2022

Firmaların kredilere erişiminde problem yok

Firmaların kredilere erişiminde problem yok
Konya Sanayi Odası tarafından "Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi" başlığı altında düzenlenen online toplantıda, Konyalı sanayicilerin görüş ve taleplerini dinleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını belirtti. Kavcıoğlu, "Firmaların kredilere erişimi ve limit noktasında bir problem yok. Firmalara uzun vadeli TL kullandırılmasını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Toplantıda, genel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini, tüm kesimlerin bu mücadeleye destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Firmaların kredilere erişiminde problem yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA