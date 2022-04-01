Firmaların kredilere erişiminde problem yok

Konya Sanayi Odası tarafından "Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Işığında Türkiye Ekonomisi" başlığı altında düzenlenen online toplantıda, Konyalı sanayicilerin görüş ve taleplerini dinleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, iş dünyasının finansmana erişimini kolaylaştırdıklarını belirtti. Kavcıoğlu, "Firmaların kredilere erişimi ve limit noktasında bir problem yok. Firmalara uzun vadeli TL kullandırılmasını sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Toplantıda, genel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Şahap Kavcıoğlu, enflasyonla mücadele konusunda etkin çalışmalar yürüttüklerini, tüm kesimlerin bu mücadeleye destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.