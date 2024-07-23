Fitch: Körfez için Türkiye cazip

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) bankalarının, iyileşen ekonomik koşullar ve kendi iç pazarlarına kıyasla daha iyi büyüme fırsatları nedeniyle başta Türkiye, Mısır ve Hindistan olmak üzere bölgesel pazarlarda varlıklarını büyütmek için güçlü bir iştah gösterdiğini bildirdi. Dış büyümenin, bazı KİK bankalarının iş modellerini çeşitlendirme ve kârlılığı artırma stratejisinin bir parçası olduğuna inanıldığı vurgulanan açıklamada, bu bankaların sermayeyi hızlı büyüyen pazarlara dağıtarak, kendi iç pazarlarındaki zayıf büyümeyi telafi edebilecekleri belirtildi.