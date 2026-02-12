Fitch Ratings: Türkiye’nin borç sermayesi hacmi 540 milyar doları aşabilir

Fitch Ratings, Türkiye borç sermayesi piyasasına ilişkin analizini yayımladı. Kuruma göre, Türkiye'nin borçlanma hacmi; yüksek dış finansman gereksinimleri, yaklaşan önemli vade tarihleri ve fon çeşitlendirme hedefleri nedeniyle 2026 yılında 540 milyar doları aşacak.

Fitch'in Küresel İslami Finans Başkanı Bashar Al-Natoor, "Türkiye devlet tahvilleri ve özel sektör ihraççıları, piyasalarda stres dönemlerinde bile borç sermayesi kaynaklarına erişimini sürdürdü. Dijital yerli tahviller ve varlığa dayalı sukuklar piyasadaki çeşitliliğe katkı sağlıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Analizde, Türkiye borç sermaye piyasasının faiz oranı ve döviz kuru dalgalanmaları, jeopolitik riskler, yüksek enflasyon ve gümrük vergisi risklerine karşı hassasiyetini koruduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca Türkiye'nin, 2025 yılında Çin hariç ABD doları cinsinden tahvil ihraç eden en büyük dördüncü gelişmekte olan piyasa olduğu kaydedildi.