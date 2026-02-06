Fitch Ratings: Türkiye’nin mali durumu iyileşiyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin mali performansında belirgin bir iyileşme kaydedildiğini açıkladı. Fitch'in Türkiye'den sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, döviz rezervlerinin hem miktar hem de kalite açısından güçlendiğini ve dış kırılganlıkların azaldığını belirtti.

Winslow, değerlendirmelerini Fitch Ratings'in çevrimiçi olarak düzenlediği panelde paylaştı. Panelde, 2026'da Türkiye'nin ülke notunu ve bankaların kredi notlarını etkileyebilecek gelişmeler ele alındı.

24 Ocak'ta Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" seviyesinde teyit ederken, görünümünü "durağan"dan "pozitif"e yükseltmişti. Winslow, görünüm değişikliğinin temel nedeninin döviz rezervlerindeki beklenen artış ve bunun sonucunda dış kırılganlıklarda yaşanan azalma olduğunu ifade etti. "Eylül 2024'te Türkiye'nin notunu yükselttiğimizden beri rezervlerin kalitesi iyileşti ve döviz kuruna bağlı yükümlülüklerde azalma görüldü" dedi.

Winslow, Türkiye'de sıkı makroekonomi politikasının sürdüğünü ve gevşeme riskinin azaldığını vurgulayarak, "Görünüm değişikliği, mali performanstaki bazı iyileşmeleri yansıtıyor" yorumunu yaptı.

Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş bir ekonomiye sahip olduğunu, kamu borcunun bulunmadığını, stres dönemlerinde dış finansmana erişimde başarılı bir geçmişi olduğunu ve dayanıklı bir bankacılık sektörüne sahip olduğunu belirten Winslow, tüm bu faktörlerin kredi notunu desteklemeye devam ettiğini kaydetti.

Döviz rezervleri ile ilgili olarak, Türkiye'nin brüt rezervlerinin 2023'te yaklaşık 100 milyar dolardan günümüzde 220 milyar dolara yaklaştığını aktaran Winslow, rezervlerin kalitesinin de iyileştiğini söyledi. Ancak gelecek yıl vadesi dolacak dış borcun 224 milyar dolara ulaşacağını, bunun yarısının bankacılık sektörüne, dörtte birinin ticari kredilere ait olduğunu hatırlattı.

Winslow, Türkiye'nin kredi notunun yükselmesinde enflasyonun düşmesi, tutarlı politikaların sürdürülmesi ve güvenin artmasının önemli rol oynayacağını belirtti. Ayrıca, dış finansman ihtiyacının azalması ve rezervlerin mevcut projeksiyonların ötesinde güçlenmesi durumunda not artışının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Fitch Ratings, 23 Ocak'ta Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmiş, 28 Ocak'ta ise 9 Türk bankasının kredi notu görünümünü aynı şekilde pozitife yükseltmişti. Bu bankalar arasında Ziraat Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Halkbank, Türk Eximbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım ve Ziraat Bankası yer alıyor.