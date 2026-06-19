Fitch Ratings’den şahin Fed yorumu: Kevin Warsh’ın enflasyon rejimi yok

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yeni Başkanı Kevin Warsh, göreve geldikten sonra yönettiği ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında para politikasında yeni bir dönemin işaretlerini verdi. Faizlerin sabit tutulduğu toplantının ardından yapılan açıklamalar, Fed'in iletişim stratejisinden politika yaklaşımına kadar birçok alanda değişim hazırlığında olduğunu ortaya koydu.

FAİZLER SABİT KALDI, ANCAK ŞAHİN MESAJLAR ÖNE ÇIKTI

Fed, 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Karar oy birliğiyle alınırken, yayımlanan ekonomik projeksiyonlar bazı üyelerin gelecek dönemde faiz artışlarını gündemde tuttuğunu gösterdi.

FOMC üyelerinin faiz beklentilerini yansıtan "dot plot" grafiğinde, 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artırımı öngörmesi dikkat çekti. Özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını yukarı taşıması ve enflasyon risklerini artırması, Fed içinde daha sıkı para politikası görüşlerinin güçlenmesine neden oldu.

WARSH'TAN "DOT PLOT" MESAFESİ

Toplantının en dikkat çekici başlıklarından biri, Warsh'un kendi ekonomik tahminlerini açıklamaması oldu.

Daha önce ileriye dönük yönlendirme politikalarını eleştiren Warsh, basın toplantısında üyelerin bireysel tahmin yayımlamasının Fed geleneği olduğunu ancak kendi görüşleri doğrultusunda mevcut sistem içerisinde tahmin paylaşmamayı tercih ettiğini söyledi.

Yaklaşık 42 dakika süren basın toplantısında faizlerin geleceğine ilişkin herhangi bir yönlendirme yapmayan Warsh, piyasalara net bir rota çizmekten kaçındı.

"FİYAT İSTİKRARI" VURGUSU

Warsh'un konuşmalarında en fazla öne çıkan tema fiyat istikrarı oldu.

Fed Başkanı, Komitenin enflasyonu kontrol altına alma konusunda tam bir görüş birliği içinde olduğunu belirterek, "Bu Komite fiyat istikrarını sağlayacak" mesajını birçok kez yineledi.

Piyasa katılımcıları, bu söylemin beklenenden daha şahin bir duruş sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

FED'DE REFORM SÜRECİ BAŞLATILDI

Warsh, Fed'in çalışma biçiminde kapsamlı değişiklikler hedeflediğini de açıkladı.

Bu kapsamda Fed bünyesinde beş ayrı çalışma grubu oluşturuldu. Gruplar;

İletişim stratejileri,

Bilanço yönetimi,

Veri kullanımı,

Verimlilik ve kurumsal dönüşüm,

İstihdam ve enflasyon çerçevesi

başlıklarında incelemeler yürütecek.

Warsh, bu ekiplerin mevcut uygulamaları sorgulayacağını, alternatif modeller geliştireceğini ve politika yapıcılara öneriler sunacağını ifade etti.

FED KARAR METNİ KISALTILDI

Yeni dönemin ilk somut adımlarından biri de Fed'in iletişim tarzında görüldü.

Warsh başkanlığındaki ilk FOMC toplantısının ardından yayımlanan karar metni yaklaşık 130 kelimeyle sınırlı tutuldu. Önceki dönemde açıklamalar çoğu zaman 300 kelimenin üzerine çıkıyordu.

Fed Başkanı, açıklamanın yalnızca temel gerçekleri içerecek şekilde sadeleştirildiğini ve ileriye dönük yönlendirme içeren ifadelerin bilinçli olarak çıkarıldığını belirtti.

Bu yaklaşım, birçok analist tarafından Fed'in eski başkanlarından Alan Greenspan dönemindeki iletişim anlayışına benzetildi.

PİYASALARDA YENİ DÖNEM TARTIŞMASI

Warsh'un ileriye dönük yönlendirmeden kaçınması ve kendi ekonomik projeksiyonlarını yayımlamaması, Fed'in uzun yıllardır kullandığı beklenti yönetimi araçlarının önemini azaltabileceği yorumlarına neden oldu.

Analistler, bunun Fed'e daha fazla hareket alanı sağlayabileceğini ancak aynı zamanda piyasalarda yanlış yorumlamalara ve oynaklığın artmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Özellikle iletişim alanında kurulacak çalışma grubunun raporlarının, Fed tutanaklarının yayımlanma şekli ve basın toplantılarında da yeni değişiklikler getirebileceği değerlendiriliyor.

FİTCH: "YENİ LİDERLİK VAR AMA YENİ ENFLASYON REJİMİ YOK"

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, Warsh döneminin yeni bir liderlik anlayışı getirdiğini ancak Fed'in enflasyona yaklaşımında köklü bir değişiklik anlamına gelmediğini söyledi.

Sonola, Fed'in son yıllardaki yüksek enflasyon deneyimi nedeniyle aynı hataları tekrarlamak istemediğini belirterek, merkez bankasının artık daha önleyici bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

ING: "FED ENFLASYONU HALA SORUN OLARAK GÖRÜYOR"

ING Amerika Bölgesel Araştırma Başkanı Padhraic Garvey ise toplantının en önemli sonucunun Fed'in enflasyonu halen çözülmesi gereken temel sorun olarak gördüğüne dair net mesaj vermesi olduğunu söyledi.

Garvey, Warsh liderliğindeki Fed'in faiz artırımı yapmak zorunda kalmayabileceğini ancak böyle bir ihtimalin artık göz ardı edilmediğini belirtti.

DOT PLOT KALDIRILABİLİR

Analistlere göre Warsh döneminde gündeme gelebilecek en önemli değişikliklerden biri de Fed'in uzun yıllardır kullandığı "dot plot" sisteminin kaldırılması olabilir.

Warsh'un bireysel tahmin paylaşmayı reddetmesi ve ileriye dönük yönlendirmeye mesafeli yaklaşması, Fed'in piyasa iletişiminde daha sade ve daha az yönlendirici bir modele geçebileceğine işaret ediyor.

Bu nedenle ilk FOMC toplantısı, yalnızca faiz kararları açısından değil, Fed'in gelecekte nasıl iletişim kuracağı ve para politikasını nasıl şekillendireceği açısından da yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör