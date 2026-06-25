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Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:00

Fitch Ratings’ten Türkiye katılım bankacılığı analizi: Birleşme sektör büyümesini güçlendirebilir

Fitch Ratings, Türkiye’de üç kamu katılım bankasının planlanan birleşmesinin sektörün ölçeğini ve rekabet gücünü artırabileceğini açıkladı. Kuruluş, bu adımın başarıyla tamamlanması halinde yabancı sermaye girişini destekleyebileceğini değerlendirdi.

Fitch Ratings’ten Türkiye katılım bankacılığı analizi: Birleşme sektör büyümesini güçlendirebilir
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de katılım bankacılığı sektörüne ilişkin güncel bir analiz yayımladı. Raporda, kamu bankaları öncülüğündeki yeniden yapılanma sürecinin sektöre olası etkileri ele alındı.

ÜÇ KAMU BANKASINDA BİRLEŞME PLANI

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Halk Katılım bankalarının birleşme sürecinin, sektörde yeni bir ölçek oluşturabileceği ifade edildi. Bu adımın tamamlanması halinde Türkiye'nin en büyük katılım bankasının ortaya çıkacağı belirtildi.

PAZAR PAYI VE SEKTÖR YAPISI

Güncel verilere göre katılım bankacılığı toplam bankacılık varlıklarının yüzde 9,5'ini oluşturuyor. Üç kamu katılım bankasının toplam pazar payının ise yüzde 3,4 seviyesinde olduğu kaydedildi.

REKABET GÜCÜ VE KREDİ PROFİLİ GÜÇLENEBİLİR

Fitch, birleşmenin gerçekleşmesi halinde yeni yapının daha güçlü bir piyasa konumuna ve kredi profil avantajına sahip olabileceğini vurguladı. Ancak nihai etkilerin, stratejik yönetim ve sermaye yapısına bağlı olacağına dikkat çekildi.

EMLAK KATILIM İÇİN HALKA ARZ BEKLENTİSİ

Raporda ayrıca Emlak Katılım Bankası'nın olası halka arz planına da değinildi. Bu sürecin bankanın sermaye erişimini artırarak büyümesini destekleyebileceği ifade edildi.

FAİZSİZ BANKACILIKTA YENİ DÖNEM

Fitch'e göre hem kamu bankalarının birleşme planı hem de olası halka arz süreçleri, Türkiye'de katılım bankacılığı modelinin rekabet gücünü artırabilecek önemli adımlar arasında yer alıyor.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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Fitch Ratings’ten Türkiye katılım bankacılığı analizi: Birleşme sektör büyümesini güçlendirebilir
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