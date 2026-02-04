Fitch’ten Türk bankaları için ’pozitif’ beklenti

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 4.02.2026 14:49 Son Güncelleme: 4.02.2026 14:50

Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çeviren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Türk bankaları için yeni değerlendirme geldi. Fitch Ratings, Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların kredi notlarının büyük ölçüde ülkenin kredi profiline (sovereign rating) bağlı olmaya devam ettiğini belirterek, ekonomik istikrara paralel olarak 22 bankanın görünümünün 'pozitif'e çevrildiğini vurguladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin makroekonomik istikrarın bankacılık sektörüne yansımalarını değerlendirdi.

ÜLKE NOTUNDAKİ DEĞİŞİM BANKALARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin BB- seviyesindeki ülke kredi notu veya görünümünde yaşanabilecek olası bir değişikliğin, bankaların faaliyet ortamı notlarını ve hissedar desteğine dayalı kredi notlarını doğrudan etkileyeceği belirtildi. Kuruluş, 28 Ocak 2026'da 22 Türk bankasının görünümünü, ülke notuna paralel şekilde "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

ÖZEL BANKALAR MALİ GÜÇLERİYLE AYRIŞIYOR

Ocak 2026 itibarıyla faaliyet ortamı görünümünün pozitife revize edilmesiyle birlikte, dört özel bankanın kendi finansal güçlülüklerine dayalı olarak değerlendirilmeye başlandığı bildirildi.

Garanti BBVA'nın kredi notunun ise ana hissedarı BBVA'dan gelebilecek potansiyel destek sayesinde güçlü seyrini koruduğu vurgulandı.

KAMU BANKALARI İÇİN YUKARI YÖNLÜ ALAN VAR

Fitch değerlendirmesinde, Ziraat Bankası, VakıfBank ve TSKB gibi bankaların mali kapasite notlarının, faaliyet ortamı notunun BB- seviyesinin üzerine çıkması halinde yukarı yönlü revize edilebileceği ifade edildi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN İYİMSER BEKLENTİ

Fitch, Türk bankacılık sektörüne yönelik olumlu beklentilerini şu başlıklar altında topladı:

  • Türk bankalarının uluslararası fonlama piyasalarına erişimini koruması

  • Enflasyondaki gerilemeyle birlikte beklenen faiz indirimlerinin net faiz marjlarını desteklemesi

  • Artan kârlılığın, varlık kalitesinde yaşanabilecek sınırlı bozulmaları telafi edebilecek bir tampon oluşturması

Kuruluş, bu unsurların bankacılık sektörünün dayanıklılığını güçlendirdiğini belirtti.

