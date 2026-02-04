Fitch’ten Türk bankaları için ’pozitif’ beklenti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin makroekonomik istikrarın bankacılık sektörüne yansımalarını değerlendirdi.

ÜLKE NOTUNDAKİ DEĞİŞİM BANKALARI DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Fitch'ten yapılan açıklamada, Türkiye'nin BB- seviyesindeki ülke kredi notu veya görünümünde yaşanabilecek olası bir değişikliğin, bankaların faaliyet ortamı notlarını ve hissedar desteğine dayalı kredi notlarını doğrudan etkileyeceği belirtildi. Kuruluş, 28 Ocak 2026'da 22 Türk bankasının görünümünü, ülke notuna paralel şekilde "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.

ÖZEL BANKALAR MALİ GÜÇLERİYLE AYRIŞIYOR

Ocak 2026 itibarıyla faaliyet ortamı görünümünün pozitife revize edilmesiyle birlikte, dört özel bankanın kendi finansal güçlülüklerine dayalı olarak değerlendirilmeye başlandığı bildirildi.

Garanti BBVA'nın kredi notunun ise ana hissedarı BBVA'dan gelebilecek potansiyel destek sayesinde güçlü seyrini koruduğu vurgulandı.

KAMU BANKALARI İÇİN YUKARI YÖNLÜ ALAN VAR

Fitch değerlendirmesinde, Ziraat Bankası, VakıfBank ve TSKB gibi bankaların mali kapasite notlarının, faaliyet ortamı notunun BB- seviyesinin üzerine çıkması halinde yukarı yönlü revize edilebileceği ifade edildi.

BANKACILIK SEKTÖRÜ İÇİN İYİMSER BEKLENTİ

Fitch, Türk bankacılık sektörüne yönelik olumlu beklentilerini şu başlıklar altında topladı:

Türk bankalarının uluslararası fonlama piyasalarına erişimini koruması

Enflasyondaki gerilemeyle birlikte beklenen faiz indirimlerinin net faiz marjlarını desteklemesi

Artan kârlılığın, varlık kalitesinde yaşanabilecek sınırlı bozulmaları telafi edebilecek bir tampon oluşturması

Kuruluş, bu unsurların bankacılık sektörünün dayanıklılığını güçlendirdiğini belirtti.