Fitch’ten Türkiye finans sektörüne 2026 değerlendirmesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki finans sektörünün 2026 yılı görünümünü "nötr" olarak açıkladı. Kuruluş, dış finansal piyasalara erişimin sürmesi, makroekonomik dalgalanmanın azalması ve yüksek olsa da gerileyen enflasyon ile faiz oranlarının faaliyet koşullarını desteklediğini belirtti.

Döviz rezervlerinin beklenenden hızlı artışı ve sıkı makro politikaların dış kırılganlıkları azalttığına dikkat çeken Fitch, ocak ayında pozitif yönlüye çıkan ülke notu görünümünün, bir sonraki seçim döneminde artabilecek risklere karşı hâlâ hassas olduğunu vurguladı.

Bankacılık Sektöründe Yönetilebilir Varlık Bozulması

Raporda, bankacılık sektöründe fonlama koşullarının iyileştiği ve mevduat dolarizasyonunun azaldığı ifade edildi. Varlık kalitesindeki bozulmanın 2026'da devam etmesinin beklense de yönetilebilir seviyelerde kalacağı öngörülüyor. Düzenleyici kolaylıkların 1 Ocak 2026 itibarıyla sona ermesiyle sermaye rasyolarında 170–200 baz puan düşüş beklenmesine rağmen, bankaların sermaye tamponlarının yeterli kalacağı belirtildi.

LEASİNG VE FAKTORİNG SEKTÖRLERİNDE FARKLI GÖRÜNÜMLER

Leasing şirketlerinin, düşen enflasyon, düşük faiz oranları ve döviz cinsinden fonlama imkanlarıyla destekleneceği öngörülüyor. Ancak alacakların %73'ünün döviz cinsinden olması ve yüksek riskli gayrimenkul işlemleri sektöre zorluk yaratabilir. Faktoring sektöründe ise bankalarla artan rekabetin, büyümenin 2026'da sınırlı kalmasına yol açacağı tahmin ediliyor.

SİGORTACILIKTA İSTİKRARLI KARLILIK SÜRÜYOR

Sigortacılık sektöründe güçlü prim büyümesinin ve karlılığın 2026'da devam etmesi bekleniyor. Hayat dışı sigortacılıkta yatırım gelirleri karlılığı desteklerken, trafik sigortaları yapısal yük oluşturmaya devam ediyor. Birleşik rasyoların 2025–2026 yıllarında ortalama %130'un üzerinde gerçekleşeceği öngörülüyor ve sektörün sermaye yeterliliği korunuyor.

KAMU SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ GÜÇLÜ

Yerel yönetimlerin dirençli performansı ve kamu kurumlarına sağlanan güçlü devlet desteği, kamu sektörünün görünümünü destekliyor. Enflasyonun harcamalar ve bütçe üzerinde baskı yarattığı belirtilirken, %3,5'lik büyümenin gelirleri desteklediği kaydedildi. Ancak kamu borcunun yaklaşık %40'ının korunmasız ve döviz cinsinden olması, borç stokunu kur dalgalanmalarına karşı hâlâ hassas kılıyor.