Fitch’ten Türkiye için kredi notu kararı: Enflasyon düşecek, ekonomi yüzde 4,4 büyüyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'ye ilişkin kredi notu değerlendirmesini yayımladı. Kuruluş, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu "BB-" seviyesinde teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korudu.

Fitch, Türkiye'nin kredi profilini destekleyen başlıca unsurlar arasında düşük kamu borcu, büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomi, benzer kredi notuna sahip ülkelere göre yüksek kişi başına düşen gelir, stres dönemlerinde dış finansmana erişim kabiliyeti ve dayanıklı bankacılık sektörünü gösterdi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 4,4

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin potansiyel büyüme hızının yüzde 4'e yakın olduğu değerlendirilirken, ekonominin 2026 yılında yüzde 2,8, 2027 yılında ise yüzde 4,4 büyümesinin beklendiği ifade edildi.

Fitch, mevcut sıkı para politikasının etkisiyle ekonomik aktivitede dengelenmenin devam edeceğini öngördü.

ENFLASYON YÜZDE 30'UN ALTINA DÜŞECEK

Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye'de yıllık enflasyonun haziran ayındaki yüzde 32 seviyesinden 2026 yıl sonunda yüzde 29,5'e gerilemesini beklediğini bildirdi.

Raporda, enflasyondaki düşüş sürecinin para politikasındaki sıkı duruşun sürdürülmesiyle destekleneceği değerlendirmesine yer verildi.

REZERVLERDE TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) fonlama maliyetini 300 baz puan artırması ve kredi büyümesini sınırlayan son adımlarının uluslararası rezervlerde toparlanmayı desteklediğini belirtti.

Açıklamada, ABD-İran geriliminin ilk döneminde lirayı desteklemek amacıyla yapılan döviz müdahalelerinin ardından rezervlerde yeniden güçlenme görüldüğü ifade edilirken, brüt döviz rezervlerinin 2026 yıl sonunda 167 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

NOT ARTIŞI İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Fitch, kredi notunun yükseltilebilmesi için özellikle dış finansman ihtiyacının kalıcı şekilde azalması, ülkenin dış finansal tamponlarının güçlenmesi ve enflasyondaki düşüşü destekleyen sıkı ekonomi politikalarının sürdürüleceğine yönelik güvenin artmasının belirleyici olacağını vurguladı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör