Fiyat engeli çıkaran operatöre ağır fatura

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sundukları tarifelerde engellilere, harp ve vazife malulü şehit dul ve yetimleri ile gazilere yüzde 25 indirim uygulamakla yükümlü olan operatörlerin bu indirimleri uygulamadığını tespit etti. Kurum, bu kapsamda 7 şirkete toplam 20 milyon 350 bin TL idari para cezası kesti.Bu kullanıcılardan haksız yere tahsil edilen tutarlar kendilerine iade edilecek. BTK Sektörel Denetim Dairesi Başkanlığı, sosyal açıdan desteklenmesi gereken kesimlere ilişkin uygulanan tarife ve paketleri inceledi. BTK'nın hazırladığı rapora göre, Turkcell, Superonline, Türk Telekom, TT Mobil, TTnet, Vodafone ve Vodafone Net şirketleri engellilere, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimlerine ve gazilere tüm bireysel faturalı tarife, abonelik paketi ve kampanya seçenekleri için yüzde 25 indirim yükümlülüğüne uymadı. BTK, bu nedenle söz konusu şirketlere 2021 yılı net satış tutarları üzerinden yüzdelik dilimlerde cezalar kesti. Bu kapsamda şirketlerin bu kesimler için hayata geçirdiği "engel tanımayanlar", "sosyal tarife", "erişilebilir tarifeler", "elele avantaj tarifeleri" gibi tarife kullanıcılarından haksız yere tahsil edilen tüm tutarların abonelere iade edilmesi kararlaştırıldı. İndirim uygulanması gereken kesimler içerisinde yer alan ve daha önce bunu hizmet aldıkları operatör ya da internet servis sağlayıcılarına bildiren kullanıcılar, şirketlere başvurarak 1 Ocak 2019'dan bu yana ödedikleri telefon ve internet paketi faturalarının yüzde 25'ini geri alabilecek.Ayrıca şirketler operatör uygulamalarını da engellilere hizmet verecek donanımlarla geliştirilmesi noktasında uyarıldı. Bu kapsamda çağrı merkezleri önceliği engelli vatandaşlara verecek. İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar için ise görüntülü konuşma sistemi üzerinden işaret dilini bilen operatörlerle hizmet verilmesi sağlanacak. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenler için de idari para cezaları uygulanacak.