Fiyat istikrarı alım gücünü artıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamaya konulan ekonomi programına kararlılıkla devam edeceklerinin altını çizerek, "Fiyat istikrarının sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü çiftçi, esnaf, işçi, asgari ücretli, memur, emekli yani tüm vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak ancak fiyat istikrarı ile artırabilir ve gelir dağılımını iyileştirebiliriz" dedi. Bakan Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 bütçesi üzerinde sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü desteğiyle uygulamaya konulan ekonomi programına kararlılıkla devam edeceklerini kaydeden Bakan Şimşek, bu kapsamda fiyat istikrarının sağlanması için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını anlattı. Şimşek, "Deprem yaralarının sarılmasını önceliklendirmeye devam edeceğiz. Diğer tüm harcamalarda disiplin esas olacaktır. Kaynakları verimli kullanarak elde edeceğimiz mali alanı eğitim, sağlık, tarım, sosyal konut, sosyal destek, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarında kullanacağız. Ülkemizin rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracak tüm alanlarda yapısal reformlara daha da hız vereceğiz" diye konuştu.Bakan Şimşek, dış finansmana erişimin iyileştiğini dile getirerek, "Türk lirasına talep artıyor, rezervler ve makro finansal istikrar güçleniyor. Cari açıktaki düşüş, dış finansmana erişimin iyileşmesi ve Türk lirasına artan güven sonucunda, önemli ölçüde rezerv birikimi sağladık" diye konuştu. Uluslararası tanıma göre rezerv yeterliliğinin eşik seviyeye ulaştığını belirten Şimşek, 2023 yılı Mayıs ayına göre brüt rezervlerin 59 milyar dolar, swap hariç net rezervlerinse 106 milyar dolar arttığını söyledi. Şimşek, makro finansal istikrarın güçlenmesiyle ülkenin risk priminin düştüğünü, kredi notunun arttığını dile getirerek, 2023 yılı Mayıs ayında 700 baz puana yükselen risk priminin 260 puanın altına gerilediğini kaydetti."Yüksek enflasyon, karşı karşıya olduğumuz en önemli makro dengesizliktir" diyen Şimşek, "Özellikle geriye dönük fiyatlama davranışının yüksek olduğu kira ve eğitim grubundaki yıllık artışlar ve kiralardaki yüzde 25'lik tavan uygulamasının kalkması enflasyondaki düşüşü sınırladı" dedi. Şimşek, gelecek dönemde dezenflasyonda 3 temel hususun belirleyici olmasını beklediklerine işaret ederek, bunları para politikasının enflasyona gecikmeli etkisinin zamanla daha net görülmesi, 2025'te bütçe açığının milli gelire oranının azalmasının negatif mali etki yaratması ile bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olması olarak sıraladı. Şimşek, "Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz" dedi.Şimşek, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni uygulamaya aldıklarını da anımsatarak, "Muhasebat Genel Müdürlüğümüz tasarruf tedbirleri kapsamında bakanlıklar, valilikler, üniversiteler, belediyeler ile diğer kurumlar olmak üzere 145 kamu kurum ve kuruluşunda denetim yaptı. Kanun gereği denetim raporlarını Cumhurbaşkanlığı ve ilgili kamu idareleriyle paylaşacağız. Genelge sonrası dönemde hizmet alımı suretiyle kullanılan taşıtlardan, sözleşmesi sona erenleri yüzde 15 oranında azalttık" diye konuştu.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İkinci Başkanı Yakup Asarkaya, bankacılık sektörünün bir yıllık dönemde yüzde 46 büyüme kaydettiğini belirterek, "Sektör, Ağustos 2024 itibarıyla 29,7 trilyon lira aktif büyüklüğü ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın yüzde 80'i seviyesinde bir büyüklüğe ulaştı" dedi.ŞİMŞEKTürkiye'nin gri listeden çıkma sürecini tamamladıklarını da bildirerek, bu süreçte, mevzuat uyumu kapsamında 40 Mali Eylem Görev Gücü FATF tavsiyesinin 39'unda uyumlu konuma gelerek en başarılı üye ülkeler arasında yer aldıklarına dikkati çekti. Şimşek, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerinin aklanması mücadelesini, uluslararası standartlara tam uyumlu ve kararlı bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı. Şimşek, kripto varlıklara yönelik yapılan yasal düzenlemeyle kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kuruluşunu ve faaliyetlerini izne bağladıklarını anımsattı. Düzenlemelerle işlemlerin daha güvenli hale getirildiğine işaret eden Şimşek, "Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelemizi güçlendireceğiz. 2023'te yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 644 milyon TL'dir" dedi.Vergi politikalarıyla vergi de adaleti güçlendirmeyi sürdüreceklerini kaydeden Şimşek, "Türkiye'de vergi yükünün yüksek olduğu" algısının, gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Toplam vergi yükü sıralamasında yüzde 20.8 ile 38 OECD ülkesi arasında en düşük vergi yüküne sahip 3'üncü ülkeyiz. Vergi yükü ortalaması OECD'de yüzde 34, AB'de ise yüzde 41.2 seviyesindedir" diye konuştu. Kur Korumalı Mevduat (KKM) stokunun 1.3 trilyon lira olduğunu anlatan Şimşek, KKM'den çıkacaklarını da ifade etti.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ise 2023'te 54 şirketin toplam 79.3 milyar lira tutarında halka arz gerçekleştirdiğini belirterek, "Ülkemiz 2023'te halka arzdan sağlanan fon büyüklüğüne göre dünyada 10'uncu, Avrupa'da ilk sırada yer almıştır. Ekim 2024 sonu itibarıyla halka arzı tamamlanan 31 şirket piyasadan toplam 55.9 milyar lira tutarında fon sağlamıştır. Şirketlerimiz 2023'te 888.7 milyar lira borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı yapmıştır. Ekim 2024 sonu itibarıyla 1 trilyon 606.4 milyar lira borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı gerçekleşmiştir. Girişim sermayesi yatırım fonlarının büyüklüğü 192.3 milyar liraya çıkmış, girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının aktif büyüklüğü de 41.1 milyar lira olmuştur" dedi.