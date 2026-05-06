Fiyat istikrarı kararlılığımız değişmeyecek

TOPLUMSAL REFAH ARTIŞI

Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, jeopolitik gelişmelerin de neden olduğu arz şokları dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini söyledi.

Karahan, "Ancak bu durum fiyat istikrarına ulaşma yolundaki kararlılığımızı değiştirmeyecek. Yaşanan gelişmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Bu bağlamda, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Çünkü, unutmamalıyız ki fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için ön koşuldur" değerlendirmesini yaptı. "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor" diyen Merkez Bankası Başkanı Karahan, önümüzdeki dönemde de tüm para politikası araçlarını temel amacçları olan fiyat istikrarı doğrultusunda kullanmaya devam edeceklerini kaydetti. Fatih Karahan, jeopolitik gelişmelere rağmen dış ticaret açığının ılımlı seyrettiğini kaydetti.