Fiyatlar düştü! Fırsatçıların oyunu bitmedi! Şimdi de onu bahane ettiler...

Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el otomobil piyasasına yönelik alınan önlemler kapsamında söz konusu otomobil satışlarında taşıtların, üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilana çıkmasının yasaklanmasının ardından fırsatçılar, internette yayınladıkları ilanlara düşük rakamlar yazıyor. Otomobil satın almak isteyenleri kendilerine çeken fırsatçılar, sonra da arayan kişilere donanım, aksesuar, bakım gibi unsurları bahane edip, fiyatın yükseldiğini söylüyor.

İzmir'de ikinci el otomobil alım satımı yapan Fahri Karlık, önlemlerle, söz konusu otomobillerin alım satımının gerçek galericilere geri döndüğünü söyledi. Bunun için çok mutlu olduklarını belirten Karlık, "Ancak fırsatçılar yeni yöntemler geliştirdi. Devletin koymuş olduğu yasadan dolayı 'Bayi fiyatını geçmeyecek' dedikleri için istediği rakamın altında yazıp, artı aksesuar rakamı ekliyorlar. Bu doğru bir şey değil. Kesinlikle araç alacak olan arkadaşlar, bu tür oyunlara gelmesinler. Aksesuar parası diye bir şey yok. Kesinlikle biz onu kabul etmiyoruz" dedi.

'FİYATLAR ARAÇ BAŞI YÜZDE 20-25 GERİLEDİ'

İkinci el piyasasında fiyatların gerilediğini belirten Karlık, "Aslında şu an tam alım zamanı. Gerçekten fiyatlar düştü. Bizim balon olarak tabir ettiğimiz rakamlar, ortadan kalktı. Şu an araçlar gerçek rakamına geri döndü. Bu fırsatı değerlendirsinler çünkü yarın tekrar fiyatlar ne olur pek bir garantisi yok. Araç başı yaklaşık yüzde 20, yüzde 25 fiyatlar geri geldi. Yani 1 milyon olan bir araç 800 bin liraya geldi. 800 bin lira olan bir araç 700 bin liraya geriledi. Yani ciddi düşüşler var. Oto alım satım piyasasında balon ortadan kalktı. Tam bir fırsat zamanı şimdi. Araçlar gerçek değerine geri döndü. Şu an hareketlilik yok. Piyasa çok durgun. Faizlerin yükselmesi, piyasadaki sıcak paranın ortadan kalkmasından kaynaklı piyasalar durgun ama bu geçici. Bugün yarın geçer" diye konuştu.

'İKİNCİ EL PİYASAMIZ, DURMA NOKTASINDA'

Oto alım satımı yapan Aşkın Doğan, "Bizim ikinci el piyasamız da son 2-3 aydır tamamen durma noktasında. Ayda 20-25 araba satan esnafımız vardı. Şu anda o rakamlar 6-7'ye çekildi. Esnaf o kadar sıkıntılı bir durum geçiriyor. Pandemi sonrası sıfır araçların fiyatı arttı ve sıfır araba yoktu. İnsanları parayı ödeyip de 7-8 ay bekletmektense ikinci ele rağbet gösterince bu sefer ikinci el piyasası saçma sapan bir hal aldı. Piyasada öyle bir düzensizlik var. Şimdi bir de aksesuar fırsatçıları çıktı. Olmaması lazım. Aracın zaten paketi belli, modeli belli, fiyatı belli. Şimdi ben jant takmışım, yok park sensörü takmışım, yok işte şunu yaptım, bunu yaptım, krom kaplama diye abartılı fiyatlar istiyorlar. Bu piyasanın gerçek piyasası değil o" dedi.