FKB’nin yeni başkanı Ali Emre Ballı oldu

Finansal kiralama, faktoring, finansman ve varlık yönetim şirketlerini temsil eden Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) 10. Olağan Genel Kurulu, 13 Mayıs'ta düzenlendi. 114 üye şirketin temsilcileri ve Finansal Kurumlar Birliği yönetiminin hazır bulunduğu genel kurulda FKB'nin yeni yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı ve sektör temsil kurulları seçildi. Seçim sonucunda, FKB'nin yönetim kurulu başkanı Ali Emre Ballı, yönetim kurulu başkanı vekilleri Coşkun Çabuk, Selahattin Süleymanoğlu, Gökmen Onbulak oldu.