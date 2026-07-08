Fon düzenlemesi 20 Temmuz’da yürürlükte

Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) netleştirme, takas ve alacak dağıtım süreçlerinde kapsamlı düzenlemeye gidildi. Yeni uygulamayla birlikte nakit borç ve alacak takibi, teminat yapısı, limit uygulamaları ve fon bazlı yükümlülük süreçleri yeniden yapılandırılacak. Değişiklikler 20 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Üyelerin Platform'a olan nakit borç ve alacak durumlarını ayrı ayrı olarak hem Fon Dağıtıcı Kurum (FDK) vasfı ile ilettiği talimatlar hem de operatörü olduğu fonlar bazında takip edilebilecek. Fon payı ve nakit aktarımları arasındaki ilişkinin temin edilebilmesi amacıyla, üyenin Platform'a olan Türk lirası veya yabancı para biriminden nakit borç ve alacak tutarları, FDK'lerin operatörü oldukları fonlar için iletilen talimatlar hariç olmak üzere netleştirilmeyecek, talimatların nakit takası ve kıymet takası talimat bazında takip edilebilecek. Üyenin yatırımcıları adına Platform'a ilettiği fon alış talimatları, ilgili üyenin FDK olarak (saklamacı kurum onaylı talimatlarda saklamacı kurum altında) nakit borç yükümlülüğünü gösterecek. Diğer taraftan üyenin operatörlüğünü yaptığı fonlara gelen satış talimatları ise fon bazında raporlanarak üyenin operatör olarak nakit borç yükümlülüğünü gösterecek. Nakit yükümlülüğün yerine getirilmesi işlemleri üye tarafından FDK ve operatörü olduğu fon bazında seçim yapılarak ve gerekirse tutar belirtilerek yapılabilecek. Üyeler fonların nakit akışlarını dikkate alarak fon bazında nakit yükümlülüklerin yerine getirilmesinde önceliklendirme yapabilecek ancak yapılan ödemelerde talimat bazında herhangi bir önceliklendirme yapılamayacak. Üyelerce talimat bazında yükümlülüğün yerine getirilip getirilmediği takip edilebilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!