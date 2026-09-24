Fon soruşturmasında 14 yeni tutuklama

Sermaye piyasalarında manipülatif işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında gözaltına alınan 17'si Pusula Holding
, 3'ü Tera Holding
bünyesinde bulunan 20 şüpheliden adliyeye sevk edilen 14'ü tutuklandı. Tera Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Abdülkadir Özkan ve Bülent Uygur ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın savcılık ifadeleri ise sürüyor. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 23, gözaltı sayısı ise 39 oldu. 14 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunuyor. 1 şüpheli ise cezaevinde bulunuyor. Soruşturmada daha önce Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Destek Holding patronu Altunç Kumova, Tera Portföy Yöneticisi İbrahim Bekçi ile Hedef Holding patronu Namık Kemal Gökalp tutuklanmıştı. Son olarak Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen
ile Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de tutuklandı.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör