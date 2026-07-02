Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fransa'dan, Rusya'nın "gölge filo"suna para cezası
Giriş Tarihi: 2.07.2026 15:15

Fransa'dan, Rusya'nın "gölge filo"suna para cezası

Fransa, Rusya'nın yaptırımları delmek için kullandığı "gölge filo"suna ait olduğu düşünülen ve 31 Mayıs'ta Atlas Okyanusu açıklarında alıkonulan petrol gemisine 1 milyon avro para cezası kesti.

AA
Fransa’dan, Rusya’nın gölge filosuna para cezası
  • ABONE OL

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki kıyı şehri Brest Savcılığı, mayıs sonunda el konan Tagor isimli Rus petrol tankerinin sahibine yükümlülüklerine uymadığı ve bayrak taşımadığı gerekçesiyle 1 milyon avro para cezası kesildiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 31 Mayıs'ta Rusya'dan yola çıkan ve uluslararası yaptırım altında olan Tagor isimli petrol tankerinin Atlas Okyanusu açıklarında Fransız donanması tarafından durdurulduğunu bildirmişti.

Fransa, güney sularında ocakta Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarından kaçınmak için kurduğu gölge filoya ait olduğu değerlendirilen bir başka petrol tankerine daha el koymuş, gemi 17 Şubat'ta para cezası ödendikten sonra ülke sularından ayrılmıştı.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı, Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli gölge filo" kullanmakla suçluyor.

AB ülkeleri, Rusya'nın "gölge filosu"nu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#EMMANUEL MACRON #AVRUPA BİRLİĞİ #UKRAYNA SAVAŞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'dan, Rusya'nın "gölge filo"suna para cezası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA