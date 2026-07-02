Fransa'dan, Rusya'nın "gölge filo"suna para cezası

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin kuzeybatısındaki kıyı şehri Brest Savcılığı, mayıs sonunda el konan Tagor isimli Rus petrol tankerinin sahibine yükümlülüklerine uymadığı ve bayrak taşımadığı gerekçesiyle 1 milyon avro para cezası kesildiğini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 31 Mayıs'ta Rusya'dan yola çıkan ve uluslararası yaptırım altında olan Tagor isimli petrol tankerinin Atlas Okyanusu açıklarında Fransız donanması tarafından durdurulduğunu bildirmişti.

Fransa, güney sularında ocakta Rusya'nın Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarından kaçınmak için kurduğu gölge filoya ait olduğu değerlendirilen bir başka petrol tankerine daha el koymuş, gemi 17 Şubat'ta para cezası ödendikten sonra ülke sularından ayrılmıştı.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı, Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli gölge filo" kullanmakla suçluyor.

AB ülkeleri, Rusya'nın "gölge filosu"nu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör