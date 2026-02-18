Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.02.2026

Fransız şirketlerden 5 milyar euro yatırım

Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier, Fransız şirketlerinin Türkiye'de çok yoğun ve uzun vadeli yatırım yaptığını belirterek, "2020 ile 2024 arasında Fransız şirketleri 3.6 milyar euroluk yatırım gerçekleştirdi ve 2027'ye kadar buna 5 milyar euroluk yatırım daha eklenecek" dedi. Türkiye-Fransa 8. Dönem Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakan Nicolas Forissier'in katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Karşılıklı yatırımların önemine işaret eden Forissier, 2025 yılı itibarıyla iki ülke arasında 24.1 milyar euroluk rekor ticaret hacmi olduğuna dikkat çekerek Türk ekonomisinin kuvvetle büyümeye devam ettiğini ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise Fransa'nın Türkiye'deki yatırımlarının 8.7 milyar dolara ulaştığını ve yatırımların 4 milyar dolarının son 4 yılda geldiğini söyledi.

