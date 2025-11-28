FT İstanbul Havalimanı’nın liderliğini tescilledi

Dünyanın önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times yaptığı geniş kapsamlı analizde, İstanbul Havalimanı'nı Dubai ve Riyad ile birlikte küresel havacılığın yeni üç büyük liderinden biri olarak konumlandırdı. Haberde, bölgedeki hızlı büyümenin 'üç Heathrow büyüklüğünde' bir kapasite artışına denk geldiği belirtilirken, İstanbul'un bu rekabetin merkezindeki en güçlü oyunculardan biri olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca İstanbul'un stratejik konum avantajı, genişleyen bağlantı ağı ve insan kaynağı yönetimi yaklaşımının öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasitesi olduğunun altı çizilirken, yapılacak büyüme çalışmaları kapsamında havalimanının 6 pist ile 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacağı da belirtildi.

BENZERSİZ BİR KONUM

Büyümenin İstanbul'u Orta Doğu'daki 'mega hub' rekabetinde en güçlü oyunculardan biri haline getirdiği belirtildi. Analizde, İstanbul'un yalnızca bir aktarma merkezi olmanın ötesine geçerek hem transit hem de turistik bir merkez olarak benzersiz bir konum elde ettiğine dikkat çekildi. Çift yönlü talep artışının, İstanbul'u Dubai ve Riyad'dan ayrıştıran en kritik unsur olduğu vurgulandı.