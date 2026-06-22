Futbol yatırımcıyı da kahretti

Türk Milli Takımı 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na 2 maçta veda ederek milyonlarca insanı adeta kahrederken, futbol Borsa İstanbul'da da yatırımcıları hüsrana uğrattı. Borsada işlem gören 4 büyük kulüp art arda gerçekleştirdikleri bedelli sermaye artırımları ile yatırımcıları canından bezdirirken, hisse performansında da tarihi başarısızlığa imza attılar.

TEK KAYIP SPORDA YAŞANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi'nin yüzde 61.88 yükseldiği son 1 yılda, değer kaybeden tek sektörel endeks yüzde 17.87 ile spor endeksi oldu. Son 1 yılda en fazla yükselen endeksler yüzde 295 ile Finansal Kiralama, yüzde 216 ile halka arz ve yüzde 148 ile teknoloji endeksi oldu. Bu yıl endeks yüzde 30.8 yükselirken, spor endeksi yüzde 6.6 değer kaybetti. Endeksin yüzde 29.9 yükseldiği son 6 ayda ise spor endeksi yüzde 12.4 düştü. Son 5 yılda ise BIST 100 Endeksi yüzde 959 yükselirken, spor endeksindeki yükseliş yüzde 67.7'de kaldı.

HEPSİ KAYBETTİRDİ

BIST 100 Endeksi'nde son 12 ayda en fazla değer kazanan iki hisse yüzde 2 bin 542 ile Katılım Evim ve yüzde 925.6 ile Destek Finans oldu. Endeksin yüzde 62'ye yakın prim yaptığı son 1 yılda spor hisselerine yatırdım yapanlar kaybetti. Son 1 yılda Trabzonspor yüzde 36.11, Fenerbahçe yüzde 13.05, Galatasaray yüzde 11.74 ve Beşiktaş yüzde 3.93 zarar ettirdi. Katılımevim yüzde 745'le BIST 100'de bu yıl en fazla yükselen hisse olurken, spor hisselerinde yine kayıplar yaşandı. Trabzonspor'un yüzde 14, Galatasaray'ın yüzde 9.4, Fenerbahçe'nin yüzde 3.8 değer kaybettiği bu yıl, Beşiktaş hisseleri yüzde 4.9 prim yaptı. Son 6 ayda da Trabzonspor yüzde 20.6, Galatasaray yüzde 15.3, Fenerbahçe yüzde 8.2, Beşiktaş yüzde 1 değer kaybetti.





5 YILDA NAL TOPLADILAR

Borsada ana endeksin yüzde 960'a yakın yükseldiği son 5 yılık dönemde de spor hisselerindeki yükseliş sınırlı oldu. Trabzonspor hisseleri son 5 yılda yüzde 43.8 düşerken, Beşiktaş yüzde 47.5, Galatasaray yüzde 98.6, Fenerbahçe yüzde 157.7 prim yaptı. Spor endeksinin 5 yıllık artışı yüzde 67.7 ile ana endeksin çok gerisinde kaldı. 9 aylık bilançolara göre, kâr eden tek kulüp Galatarasay oldu. Cimbom'un kârı yüzde 16.5 azalarak 734.2 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde Beşiktaş'ın zararı yüzde 59 azalarak 146.1 milyon liraya, Trabzonspor'un zararı yüzde 60.4 azalarak 684.2 milyon gerilerken, Fenerbahçe 1 milyar 191 milyon TL ile zarar rekoru kırdı.





YATIRIMCI 3.3 MİLYAR TL KAYBETTİK

4 büyük kulübün borsadaki toplam değeri 49.1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Fenerbahçe 20 milyar 562 milyon TL ile ilk sırada yer alırken, Galatasaray 14 milyar 175 milyon TL ile ikincilik koltuğunda oturuyor. Beşiktaş'ın piyasa değeri 7 milyar 463 milyon TL, Trabzonspor'un piyasa değeri ise 6.9 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Son 1 yılda spor kulüplerinin piyasa değerinde 8.7 milyar TL kayıp yaşanırken, bu dönemde yatırımcıların zararı 3.3 milyar TL oldu.