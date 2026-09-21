G20’de Türkiye’nin gücü artıyor

Türkiye'nin G20 içindeki etkinliği de artıyor. Öyle ki Türkiye, bu yıl G20 Genç Girişimciler toplantısını Avrupa'da düzenledi. TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Viyana'daki zirvede Türkiye'nin özellikle Avrupa ekonomisi açısından öneminin yükseldiğini belirterek, Türk şirketlerinin 10 yılda Avrupa pazarında daha fazla tercih edilir hale geldiğini söyledi. Yıldırım, "Türkiye'nin dışarıda bırakılamayacağının herkes farkında. Lojistik konumu, tedarik zincirindeki yeri, üretim kapasitesi ve üretim kabiliyeti Türkiye'yi vazgeçilmez hale getiriyor" dedi. Türkiye'nin Avrupa için otomotivden çeliğe, tekstilden makine ve teknolojiye uzanan geniş bir üretim ve tedarik merkezi olduğunu vurgulayan Yıldırım, yaklaşık 65 kişilik Türk heyetinin TÜGİAD'ın 40 yıllık tarihinde G20 zirvelerindeki en yüksek katılımı oluşturduğunu belirtti. Viyana'da düzenlenen zirveye 17 ülkeden 450'yi aşkın genç iş insanı katıldı.

'GÜÇ PROJEKSİYONU YAPIYORUZ'

Viyana'daki organizasyonun gerçekleştirilmesinde de Türkiye'nin önemli rol oynadığını anlatan Yıldırım, zirvenin nerede düzenleneceğine ilişkin belirsizliğin yaşandığı dönemde TÜGİAD olarak organizasyonun Avrupa'ya taşınması yönünde teklif sunduklarını söyledi. Teklifin kabul edilmesinin ardından yaklaşık 10-11 aylık hazırlık süreci yürüttüklerini belirten Yıldırım, "Burada aslında bir güç projeksiyonu yapıyoruz. Türkiye'den gelip Avrupa'nın önemli başkentlerinden birinde genç girişimciliğin en önemli zirvelerinden birini gerçekleştirebilecek kapasitede olduğumuzu ortaya koyuyoruz. Bu bir güç gösterisi değil, güç projeksiyonudur" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin özellikle Avrupa pazarındaki konumunun son 10 yılda önemli ölçüde değiştiğini ifade eden Yıldırım, Türk şirketleri ve Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda giderek daha fazla tercih edildiğini söyledi. Yıldırım, "Türkiye'nin dışarıda bırakılamayacağının herkes farkında. Lojistik konumu, tedarik zincirindeki yeri, üretim kapasitesi ve üretim gücü ortada. Ben Avrupa'da, Romanya'da iş yapan bir iş insanıyım. Son 10 yılda Türk şirketlerinin ve Türk ürünlerinin nereden nereye geldiğini, nasıl giderek daha fazla tercih sebebi olduğunu bizzat görüyorum" diye konuştu. Türkiye'nin uluslararası iş dünyası örgütlerindeki temsil kapasitesinin ekonomik ilişkiler açısından önem taşıdığını vurgulayan Yıldırım, bu yılki zirvede şirketlere görüşme programları oluşturulduğunu söyledi. Yıldırım, yaklaşık 450 katılımcının yer aldığı organizasyonda 400'ün üzerinde bire bir iş görüşmesinin planlandığını belirtti.