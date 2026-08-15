Gabar’ı 2’ye hatta 3’e katlayacak! Bakan Bayraktar petrol potansiyeli yüksek şehri açıkladı

SUUDİ ARABİSTAN İLE 3 BİN MEGAVATLIK YENİ ANLAŞMA

Bayraktar, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yapacağı yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin daha önce 2 bin megavatlık proje için anlaşma imzalandığını hatırlattı.

Antalya'daki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı marjında 3 bin megavatlık yeni bir anlaşma yapılacağını belirten Bayraktar, "Antalya'daki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı marjında bir 3 bin megavatlık anlaşma ile bunu 5 bin megavata çıkaracağız." dedi.

Hürmüz krizindeki belirsizliğin sürdüğüne işaret eden Bayraktar, enerji yollarının çeşitlendirilmesine yönelik projelerin bu süreçte önem kazanabileceğini söyledi.

Bayraktar, "Bu kriz, aslında bütün bölge ve dünya için önemli bir fırsatı da barındırıyor. Türkiye'nin yıllardır söylediği enerji yollarında çeşitliliğe gitme, bunlarda değişiklik yapmayla alakalı projelere belki bu dönemde hayatiyet kazandırma şansımız olabilir." diye konuştu.