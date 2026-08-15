Gabar’ı 2’ye hatta 3’e katlayacak! Bakan Bayraktar petrol potansiyeli yüksek şehri açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin son 25 yılda enerji ve madencilikte önemli mesafe katettiğini belirtti. Bayraktar, elektrikte kurulu gücün 32 bin megavattan 126 bin megavata yükseldiğini, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin 2028'de 4 katına çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
ELEKTRİKTE KURULU GÜÇ 126 BİN MEGAVATA ÇIKTI
AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılan Bayraktar, program öncesinde televizyon kanallarına Türkiye'nin enerji ve madencilik alanındaki gelişmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin son 25 yılda enerji alanında büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, çeyrek asırda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde neredeyse bir asırlık iş yaptı. Rakamlar bize bunu söylüyor, Türkiye elektrikte kurulu gücünü 4 kat artırmış, 32 bin megavattan 126 bin megavata gelmiş durumda. Elektrikte 24 yılda yaklaşık 95 bin megavat yeni kurulu gücü hayata geçirdik. Bu, İtalya büyüklüğünde bir kurulu güce tekabül ediyor ve Fransa ile Almanya'dan sonra Avrupa'nın üçüncü büyük kurulu güce, tüketimine ve üretimine sahip elektrikte ülkesi konumuna geldik. Türkiye'de petrol üretimimiz 3 katına, doğal gaz üretimimiz 9 katına, maden ihracatımız 10 katına çıkmış durumda."
Bayraktar, Türkiye'nin önünde yeni bir hedef ve vizyon bulunduğunu belirterek, "O da Türkiye Yüzyılı vizyonu. Yeni yüzyıla Türkiye'yi hazırlıyoruz. Türkiye'yi ekonominin bütün alanlarında, ulaştırmadan tarıma, sanayiye, binalarımıza kadar kökten değiştirecek adımlar atacağız. Temel bir hedefimiz var: Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak. Bu, bizim adeta Kızılelma'mız." diye konuştu.
DOĞAL GAZ 81 İLE ULAŞTI
Türkiye'nin doğal gaz altyapısındaki gelişmelere de değinen Bayraktar, 2002'de 5 ilde bulunan doğal gazın bugün 81 ile ulaştığını söyledi.
Bayraktar, bu yıl içinde Türkiye'deki bininci yerleşim yerine de doğal gaz ulaştıracaklarını ifade etti.
Karadeniz'deki yerli doğal gaz üretimine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, üretimin bu yıl iki katına, 2028'de ise 4 katına çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti.
Bayraktar, "17 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını 2028'de kendi gazımızla Karadeniz'den karşılayacağız." ifadesini kullandı.
GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM 83 BİN VARİLİ AŞTI
Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili düzenlemenin Meclis'ten geçtiğini hatırlatan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretiminin bölge ekonomisine ve istihdama katkı sağladığını söyledi.
Bayraktar, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Gabar, Terörsüz Türkiye'nin adeta küçük bir kesiti, küçük bir fragmanını gördüğümüz bir proje. Milyonlarca yıldır toprak altında olan petrol, bölgenin terörden temizlenmesiyle beraber çok büyük bir ekonomik aktiviteye, istihdama, kalkınmaya ve ülkemizin enerji ithalatının düşmesine çok önemli bir katkı sağlıyor. Bugün günde 83 bin varil üretimi geçmiş durumdayız. Her gün Gabar'dan yeni rekor geliyor. Bugün o dağlarda 3 bin 500'ün üzerinde insan çalışıyor. Çoğunluğu o bölgenin çocukları, gençleri... İnanıyorum ki terörsüz bölgeyle ve Terörsüz Türkiye'yle beraber ülkemizin önündeki çok büyük ekonomik potansiyel açılmış olacak ve inşallah 86 milyon ve tüm bölgemiz bundan istifade edecek."
SUUDİ ARABİSTAN İLE 3 BİN MEGAVATLIK YENİ ANLAŞMA
Bayraktar, Suudi Arabistan'ın Türkiye'de yapacağı yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin daha önce 2 bin megavatlık proje için anlaşma imzalandığını hatırlattı.
Antalya'daki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı marjında 3 bin megavatlık yeni bir anlaşma yapılacağını belirten Bayraktar, "Antalya'daki Birleşmiş Milletler İklim Konferansı marjında bir 3 bin megavatlık anlaşma ile bunu 5 bin megavata çıkaracağız." dedi.
Hürmüz krizindeki belirsizliğin sürdüğüne işaret eden Bayraktar, enerji yollarının çeşitlendirilmesine yönelik projelerin bu süreçte önem kazanabileceğini söyledi.
Bayraktar, "Bu kriz, aslında bütün bölge ve dünya için önemli bir fırsatı da barındırıyor. Türkiye'nin yıllardır söylediği enerji yollarında çeşitliliğe gitme, bunlarda değişiklik yapmayla alakalı projelere belki bu dönemde hayatiyet kazandırma şansımız olabilir." diye konuştu.
IRAK PETROLÜNÜN TÜRKİYE ÜZERİNDEN DÜNYAYA ULAŞTIRILMASI GÜNDEMDE
Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi'nin Türkiye ziyaretinde Irak petrolünün önemli bölümünün Türkiye ve Ceyhan üzerinden dünya piyasalarına ulaştırılmasının ele alındığını belirten Bayraktar, projenin uzun süredir gündemde olduğunu ifade etti.
Bayraktar, Katar gazının Suudi Arabistan, Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınması ile Irak üzerinden Kalkınma Yolu'nun devamında Türkiye'ye ulaştırılması seçeneklerinin de masada olduğunu söyledi.
Kuveyt petrolünün Türkiye'ye gelmesinin de gündemde olduğunu belirten Bayraktar, Hürmüz krizinin bu projelere yönelik fırsat oluşturabileceğini dile getirdi.
DİYARBAKIR'DA GABAR'I 2-3'E KATLAMA POTANSİYELİ
Diyarbakır'da ankonvansiyonel üretim yöntemiyle petrol arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Bayraktar, başarılı olunması halinde bölgede Gabar'dan daha büyük bir üretim potansiyeli bulunduğunu söyledi.
Bayraktar, "Eğer başarılı olursak Gabar'dan daha büyük bir üretim gelebilir burada. Geleneksel olmayan yöntemle üretimde başarılı olursak Diyarbakır'da yüzlerce kuyu açacağız. Dolayısıyla burada bu konuda teknik anlamda iyi olan şirketlerle ortaklık kurduk. Yaklaşık 600 kilometrekarelik alanda bu çalışmayı dört sahada yürütüyoruz, ama bölgedeki potansiyel 7 bin 200 kilometrekarelik alan. Belki Gabar'ı 2-3'e katlayabilecek potansiyeli var." ifadelerini kullandı.
ORUÇ REİS PAKİSTAN YOLCUSU
Türkiye'nin Pakistan'da kara ve deniz sahalarında petrol ve doğal gaz aradığını da aktaran Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin eylül veya ekim ayında Pakistan'a gideceğini söyledi.
Bayraktar, "Eylül ya da ekim ayında Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz Pakistan'a gidiyor. Ben önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Pakistan'da maden projeleriyle ortaklık için oraya gideceğim." dedi.