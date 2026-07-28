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Giriş Tarihi: 28.07.2026

Garanti BBVA COP31’in küresel bankacılık partneri oldu

Garanti BBVA COP31’in küresel bankacılık partneri oldu
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GARANTİ BBVA, BBVA ile birlikte Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek COP31 İklim Değişikliği Zirvesi'nde 'Küresel Bankacılık Partneri' olarak yer alacak. Bu kapsamda BBVA Grubu'nun Küresel Bankacılık Partnerliği, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten arasında Ankara'da gerçekleştirilen görüşme ile resmileştirildi. Bakan Murat Kurum, "Bu yıl Antalya'da ev sahipliğini yapacağımız COP31 zirvesinde Türkiye'nin iklim eylemi için kararlılığını dünyaya duyuracağız. Bu kapsamda bankacılık sektörümüzle önemli bir adım attık" dedi. BBVA CEO'su Onur Genç, "Birleşmiş Milletler ve COP31 Başkanlığı'nı, konferansın Küresel Bankacılık Partneri olarak desteklemekten büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten ise "COP31'in Türkiye'de düzenlenmesi ülkemiz için tarihi bir fırsat" açıklamasında bulundu.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Garanti BBVA COP31’in küresel bankacılık partneri oldu
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