Garanti BBVA Emeklilik’ten ameliyat ve sağlıkta alternatif model

Garanti BBVA Emeklilik, sağlık sigortası alanında giderek çeşitlenen ve daha spesifik hale gelen ihtiyaçlara yanıt vermek amacıyla geliştirdiği Ameliyat Sigortası ürününü Garanti BBVA Mobil üzerinden müşterilerinin hizmetine sundu. Ameliyat Sigortası kapsamında, yatış gerektiren cerrahi operasyonlar ile kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek maluliyet durumlarında sigortalıya, yaşam kaybı halinde ise hak sahiplerine poliçede belirtilen teminat tutarı ödeniyor. Kişiye özel paket seçenekleriyle sunulan ürün, 1 milyon TL'ye kadar ameliyat teminatı ve 100 bin TL'ye kadar kaza veya hastalık sonucu maluliyet teminatı içeriyor. Sigortalılar, kendilerine yapılacak toplu ödemeyi ameliyat sonrası oluşabilecek ek masraflar ya da farklı finansal ihtiyaçları için serbestçe kullanabiliyor. Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü Nurdan Tunay Günaylı, Ameliyat Sigortası'nın belirli bir ihtiyaca odaklanan, anlaşılır ve ulaşılabilir bir ürün olarak bu bakış açısıyla hayata geçirildiğini vurgularken, şirketin müşterilerin finansal yolculuklarının her aşamasında dijital ve yenilikçi çözümlerle yanlarında olmaya devam edeceğini belirtti. Poliçe kapsamında, teminatların yanı sıra yılda bir kez geçerli olmak üzere ücretsiz check-up hizmeti, ücretsiz diş bakım paketi ve United Health Global sağlık ağına erişim imkânı da sunuluyor.