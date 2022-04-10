Garanti ile ikinci el değerini artıracak

TOYOTA, yeni bir "garanti" uygulamasını devreye aldı. "Garanti ON" adı verilen yeni uygulamadan 10 yaşın altındaki tüm Toyota kullanıcıları yararlanabilecek. Mevcut garanti sistemini 10 yıla kadar uzatabilecek bu yeni uygulamayla, kullanıcılar otomobillerinin kaçıncı sahibi olursa olsunlar ve daha önce periyodik bakımları için yetkili Toyota servislerine gelmemiş olsalar dahi sisteme dahil olacaklar. Yeni sistemde, 10 yaş altındaki tüm Toyota sahipleri, periyodik bakımları için araçlarını yetkili servislere götürerek, koşulları sağlayan araçları için hiçbir ücret ödemeden "1 yıllık garanti" hakkını elde edecekler. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, marka olarak yeni bir dönemin öncülüğünü yaptıklarını söyledi. Bozkurt, "Uygulama kapsamına giren araçların ikinci el değeri artacak. Çünkü kullanıcılarımız otomobillerini sattıklarında garantili satacakları için bu durum kendilerine ikinci el değerinin artışı olarak yansıyacak. Yeni alıcı da böylelikle garantili araç satın alma avantajını elde edecek" dedi.