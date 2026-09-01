GastroShow 2026 ekimde başlıyor

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GASTROSHOW 2026, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) öncülüğünde ve Rota Fuar iş birliğiyle 9-10 Ekim 2026 tarihlerinde İstanbul Taşyapı Etkinlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'de 4'üncü, dünyada 8'inci kez düzenlenecek GastroShow 2026'da uluslararası satın almacılar, yatırımcılar, üreticiler, ihracatçılar, şefler ve sektör profesyonelleri bir araya gelecek. GastroShow 2026'nın ana teması "Sıfır Atık" olarak belirlendi. GTD, 2.000'i aşkın üyesi ve 10 yılı aşkın uluslararası deneyimiyle Türkiye'deki önemli buluşma noktalarından biri olacak.