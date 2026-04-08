Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’ndan yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 6 Nisan tarihinde 45 bin 981 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, hattın bugüne kadar bir günde taşıdığı en yüksek yolcu sayısına ulaşarak rekor kırdığını açıkladı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın daha önce 16 Şubat'ta 44 bin 467 yolcu, 3 Nisan'da 44 bin 887 yolcu ile rekor sayıda yolcu taşıdığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Hattımızın Kargo Terminali-Kâğıthane etabının 2023 yılında hizmete sunulmasından bu yana toplam 30,5 milyon yolcuya hizmet verdik." dedi.

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METRO HATTI

Birçok "en"i bünyesinde barındıran Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı'nın İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin en hızlı metrosu İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama 1 milyonun üzerinde yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkan tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'i ise Gayrettepe istasyonumuzu kullanıyor."