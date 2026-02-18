Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosundan yeni yolcu rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın yolcu sayısında rekor kırdığını açıkladı. Uraloğlu, hattın 16 Şubat tarihinde 44 bin 467 yolcu taşıyarak bir günde ulaşılan en yüksek yolcu sayısına eriştiğini bildirdi.
BİR GÜNDE 44 BİN 467 YOLCU
Bakan Uraloğlu, hattın hizmete açıldığı 2023 yılından bu yana toplam 28,6 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirterek, 16 Şubat'ta kaydedilen 44 bin 467 yolcu sayısının günlük bazda rekor olduğunu ifade etti.
Hattın İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, yolcu sayısının her geçen gün katlanarak arttığını söyledi.
"HER AY YAKLAŞIK 1 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİYORUZ"
Uraloğlu açıklamasında, "Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama yaklaşık 1 milyon yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkân tanıyor" ifadelerini kullandı.
Hattın Kargo Terminali–Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'inin Gayrettepe istasyonunu kullandığını da sözlerine ekledi.
Bakanlık verilerine göre, hat özellikle şehir merkezi ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşımı hızlandırarak kent trafiğinin yükünü azaltan önemli projeler arasında yer alıyor.