Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosundan yeni yolcu rekoru

"HER AY YAKLAŞIK 1 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİYORUZ"

Uraloğlu açıklamasında, "Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her ay ortalama yaklaşık 1 milyon yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine imkân tanıyor" ifadelerini kullandı.

Hattın Kargo Terminali–Kağıthane etabının 2023 yılında hizmete alındığını hatırlatan Uraloğlu, toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 28,5'inin Gayrettepe istasyonunu kullandığını da sözlerine ekledi.

Bakanlık verilerine göre, hat özellikle şehir merkezi ile İstanbul Havalimanı arasındaki ulaşımı hızlandırarak kent trafiğinin yükünü azaltan önemli projeler arasında yer alıyor.