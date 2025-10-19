Gayrimenkule nitelikli eleman yetiştirecek

Gayrimenkul sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmek için arsaVev ile Ankara Üniversitesi akademik işbirliğine imza attı. İş birliği kapsamında, arsaVev Akademi çatısı altındaki eğitim içerikleri Ankara Üniversitesi'nin Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü tarafından hazırlanacak ve sertifikalanacak. Programlar, uluslararası gayrimenkul trendlerini Türkiye'ye taşıyarak, öğrencilere ve genç profesyonellere hem akademik hem de pratik birikim kazandırmayı hedefliyor. arsaVev Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sema Öztürk, iş birliğinin yalnızca bir protokol değil, geleceğe yapılan güçlü bir yatırım olduğunu söyledi.