TÜİK açıkladı: Gayrisafi Milli Hasıla 2024’te 44 trilyonu geçti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verisini açıkladı. Buna göre, GSMH 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 64,3 artarak 44 trilyon 44 milyar 657 milyon 144 bin TL oldu.

MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN 2024 YILI KATMA DEĞER İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 59,4 OLDU

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturlan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2024 yılında yüzde 59,4 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.

TOPLAM GAYRİSAFİ TASARRUFUN GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA'YA (GSYH) ORANI 2024 YILINDA YÜZDE 30,1 OLDU

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH'ye oranı 2024 yılında toplam ekonomi için yüzde 30,1 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 18,9 hanehalkı için yüzde 6,9 mali şirketler için yüzde 2,7 ve genel devlet için yüzde 1,5 oldu.

GAYRİSAFİ HANEHALKI TASARRUF ORANI 2024 YILI İÇİN YÜZDE 11,3 OLDU

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2023 yılında yüzde 11,8 iken 2024 yılında yüzde 11,3 oldu.

NET BORÇ VERME/NET BORÇ ALMA İŞLEMİNİN GSYH'YE ORANI TOPLAM EKONOMİ İÇİN 2024 YILINDA YÜZDE -0,7 OLDU

Toplam ekonomi 2023 yılında GSYH'nin yüzde 2,8 ile net borç alan pozisyondayken, 2024 yılında yüzde 0,7 ile net borç alan pozisyonda oldu.