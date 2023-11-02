Gaza kasımda zam yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), kasım itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. BOTAŞ'ın tarife tablosuna göre, doğalgazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 TL olarak devam edecek. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp gazda 8 bin 549 TL, kademe 2 için ise 11 bin 374 TL, elektrik üretim amaçlı tarifede ise 12 bin TL olacak. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük gaz fiyatı Türkiye'de bulunuyor.