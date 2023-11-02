Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gaza kasımda zam yok
Giriş Tarihi: 2.11.2023

Gaza kasımda zam yok

Gaza kasımda zam yok
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), kasım itibarıyla elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. BOTAŞ'ın tarife tablosuna göre, doğalgazda kasımda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

1.000 M3 GAZ 4.080 LİRA
BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı 1.000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 TL olarak devam edecek. Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1.000 metreküp gazda 8 bin 549 TL, kademe 2 için ise 11 bin 374 TL, elektrik üretim amaçlı tarifede ise 12 bin TL olacak. Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük gaz fiyatı Türkiye'de bulunuyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaza kasımda zam yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA