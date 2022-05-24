Gaziantep ve Trabzon ‘Kardeş Borsa Protokolü’ imzaladı

Gaziantep ve Trabzon Ticaret Borsaları arasında başta fındık ve fıstık ürünleri olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapmak için 'Kardeş Borsa Protokolü' imzalandı. Trabzon Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri Gaziantep Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek imza törenine katıldılar.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk ve Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan tarafından imzalanan protokolle tarım, ticaret ve borsacılık alanlarında müşterek projeler gerçekleştirilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Tiryakioğlu iki ilin tarihten gelen ticari merkez olma özelliği bulunduğuna dikkat çekerek, son yıllarda fındık üretim ve ticaretinde meydana gelen artışı Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan fındığı örnek alarak sürdürülebilir hale getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Trabzon Ticaret Borsası(TTB) Meclis Başkanı Arslantürk ise, Antep fıstığının üretiminin çok hızlı arttığını ancak, piyasa şartlarında fiyatında bir istikrarı henüz oluşmadığına dikkat çekerek, gerekli sürdürülebilir tedbirlerin alınması halinde halen 10 ilde yetiştirilen fıstığın gelecekte fındık gibi ihracatta da önemli yer alabileceğine vurgu yaptı.

TTB Başkanları Sebahattin Arslantürk ve Eyyüp Ergan daha sonra Gaziantep Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüş alışverişinde bulundu.