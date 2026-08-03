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Giriş Tarihi: 3.08.2026 09:31

Gazprom'dan Avrupa'ya kritik uyarı! Doğal gaz açığı riski

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın yer altı doğal gaz depolarındaki gaz açığının soğuk hava döneminde güvenilir tedarik açısından ciddi risk oluşturduğunu bildirdi.

AA
Gazprom’dan Avrupa’ya kritik uyarı! Doğal gaz açığı riski
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Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz depolarının haziran ve temmuz dönemindeki doluluk verileri değerlendirildi.

Depolardaki gaz açığının 12 milyar metreküpe ulaştığı belirtilen açıklamada, depolarda 31 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı tarihine göre yüzde 17,3 daha az doğal gaz bulunduğuna işaret edildi.

Almanya, Hollanda ve Fransa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranlarının Avrupa ortalamasının altında kaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Mevcut durum, soğuk hava döneminde Avrupalı tüketicilere güvenilir doğal gaz tedariki açısından risk yaratıyor." ifadesi kullanıldı.

Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatı, yaptırımlar nedeniyle önemli oranda azalmıştı.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GAZPROM #AVRUPA #DOĞAL GAZ

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Gazprom'dan Avrupa'ya kritik uyarı! Doğal gaz açığı riski
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