Geleneksel ilaçlama yerine akıllı ilaçlama: Yüzde 60 kar ile

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan TEKNOFEST'e katıldığı projeyi TEKNOFEST Girişim Programı kapsamında geliştiren ve girişimci olan Muhammet Mert Tuncel, festivalde "Farmingo" adını verdiği akıllı ilaçlama kitini tanıttı.

Geleneksel ilaçlama yöntemlerinin yerine ultrasonik sensörlerle sadece ağaçlara ilaçlama yapan kit, mobil uygulama üzerinden kontrol edilerek anlık olarak ilaçlama takibi sağlıyor.

VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA DESTEK

Her ağaca homojen biçimde aynı miktarda ilaçlama sağlayan kit verimli ve sürdürülebilir tarıma destek oluyor.

Tuncel, bugüne kadar 21 kit sattıklarını ve çiftçilerden geri dönüşlerin son derece iyi olduğunu söyledi.

TEKNOFEST ile fikrini geliştirebildiğini ve girişimci olarak kiti üretip pazara çıktığını anlatan Tuncel, şunları anlattı:

"Farmingo var olan ilaçlama depolarına kit olarak takılabilen ve bu sayede çiftçilerin ilaç, akaryakıt ve su tüketimini azaltabilen ve mahsul verimini artıran otonom bir ilaçlama kiti. Manisa'da yer alıyoruz ve Manisa'da çok fazla zeytin ağacı ilaçlaması gerçekleştiriliyor. 'Tarım alanında ne yapabiliriz?' diye düşünürken ilaçlamada ne kadar fazla ilaç tüketildiğini ve bunun ne kadar gereksiz olduğunu keşfettik, bunun üzerine çalışmaya başladık. Bu çalışmalar sonrasında da ihtiyaca odaklanarak böyle bir ürün geliştirdik."