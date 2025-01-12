Gelir İdaresi’nden 1.1 milyon denetim

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği saha denetimleri 2024 yılında 1.1 milyonu aştı. Başkanlık, vergi kayıp ve kaçağını önlemek, uyumsuz mükellefleri tespit etmek için analizler gerçekleştiriyor ve buna göre denetlenecek mükellef gruplarını tespit ediyor. Birçok konu ve sektörü kapsayan 1 milyon 125 bin 410 saha denetimi gerçekleştirildi. Bu denetimlerde tespit edilen uyumsuzluklar nedeniyle 7.4 milyar lira ceza kesildi. Denetimlerde, 32 bin 255 kişinin hiç vergi kaydı olmadan tamamen kayıt dışı çalıştığı tespit edilirek 10 milyar lira vergi tahakkuk ettirildi. Başkanlığın kira gelirlerine yönelik 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmada içinde kiracı olduğu değerlendirilen 425 bin konutta yoklama yapıldı. Bu kapsamda 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu alandaki denetimlerin önemine işaret ederek, "Geçtiğimiz yılki düzenlemelerle vergi cezalarında etkinliğin artırılması amacıyla tutarda önemli artışlar yaptık, kayıt dışı çalışan mükelleflere artırımlı cezalar öngördük. Bu yıl da kayıt dışılıkla mücadelemiz aralıksız devam edecek" dedi.