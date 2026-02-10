Gelir vergisi mükellef sayısı ocak ayında azaldı

Gelir vergisi faal mükellef sayısı, 2026 yılının ilk ayında bir önceki aya göre düşüş kaydetti.

Aralık 2025'te 3 milyon 6 bin 533 olan mükellef sayısı, Ocak ayında 3 milyon 3 bin 790'a gerileyerek yaklaşık 2 bin 743 kişilik azalma gösterdi.

2025 yılı boyunca mükellef sayısında dalgalı bir seyir izlendi.

Yılın ilk aylarında artış eğilimi öne çıkarken, yaz aylarından itibaren sınırlı gerilemeler görüldü.

Özellikle Eylül ve Ekim aylarında düşüş yaşanırken, yıl sonunda sayı yeniden yükseldi ve Aralık ayında 3 milyon sınırını aşmıştı.