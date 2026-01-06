Genç istihdamında yeni dönem: Güç programı ile 3 milyon genç üretime katılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gençlerin istihdama katılımını artırmak ve eğitimden çalışma hayatına geçişlerini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir istihdam modelini hayata geçiriyor. Türkiye'nin en büyük gücü olan genç nüfusun, yalnızca potansiyel olarak değil; üretime ve sürdürülebilir kalkınmaya doğrudan katkı sunan stratejik bir unsur olarak ele alındığı bu yeni dönem, "GÜÇ – Gençliğin Üretim Çağı" programı başlıyor.

Programın tanıtım toplantısı, 6 Ocak 2026 Salı günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. GÜÇ - Gençliğin Üretim Çağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kuruluşu olan Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) genç istihdamına yönelik uzun vadeli ve bütüncül vizyonunu ortaya koyan kapsamlı bir model olarak dikkat çekiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÖNÜMÜZDEKİ 3 YILDA 3 MİLYONDAN FAZLA GENCİMİZİ İSTİHDAMA KAZANDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Genç İstihdam Hamlesi-Güç Tanıtım Programı"nda yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "800 BİN GENCİMİZİN DAHA STAJ SÜREÇLERİNE DESTEK SUNACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Aktif iş gücü programlarından yararlanan işletmelere en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Katsayı denilen ucube uygulamayla meslek liseli gençlerimizin önü kesildi. Bu haksızlığa son verdik. Meslek liselerini tekrar cazibe merkezi haline getirdik. 3 yıl için toplam 27 milyar liralık bütçe ayırdık, 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine destek sunacağız, başvuruları İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz. "

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "18-25 YAŞ GENÇLERİMİZİN İLK 6 AYLIK MAAŞLARINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Adım Programında Özel sektörle işbirliği programıyla 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. Güç Programında Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz, İŞKUR Gençlik Programı Günlük 1083 lira cep harçlığını 1375 liraya, haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 19 bin liraya çıkarıyoruz." diye konuştu.

BEŞ ANA PROGRAMDAN OLUŞUYOR

Gençlerin eğitimden kopmadan işgücü piyasasına güçlü ve kalıcı biçimde katılmalarını hedefleyen program; stajdan ilk işe, mesleki eğitimden üniversite hayatına, özel sektörden sosyal uyum programlarına kadar geniş bir yelpazede destek mekanizmalarını bir araya getiriyor. Beş ana programdan oluşan bu yapı ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları, becerilerinin işgücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hâle getirilmesi ve nitelikli istihdama yönelmeleri amaçlanıyor.

3 YILDA İLAVE 800 BİN ÖĞRENCİYE STAJ İMKâNI

Staj desteği kapsamında lise ve üniversite öğrencileri için staj olanakları tek çatı altında toplanıyor. İŞKUR'un yürüttüğü Staj Portalı ile Ulusal Staj Programı'nın entegre edilmesi sayesinde, öğrencilerin stajlara erişimi kolaylaştırılırken kamu ve özel sektör işverenlerinin stajyer kontenjanları da daha etkin biçimde takip ediliyor.

Önümüzdeki üç yılda 800 bin öğrenciye staj imkânı sağlanması planlanırken, staj dönemlerinde ücret ve sigorta primlerine yönelik desteklerle gençlerin iş hayatına daha güçlü bir başlangıç yapmaları hedefleniyor. 2022 yılından bu yana staj desteği için 80 milyar TL ödeme yapılmış olması, bu alandaki kamu desteğinin ölçeğini ortaya koyarken; önümüzdeki dönem için ayrılan ilave 26,2 milyar TL kaynakla staj kapasitesinin daha da artırılması amaçlanıyor.

ÖĞRENCİ GENÇLER İŞVERENLE DAHA ERKEN BULUŞACAK

Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerine yönelik "Geleceğim Meslekte" programı ile gençler henüz öğrenciyken işverenlerle bir araya gelecek. Program kapsamında, öğrenciler bire bir kariyer danışmanlığı hizmetleriyle desteklenirken; imalat sektörü başta olmak üzere işgücü ihtiyacının yoğun olduğu alanlara yönlendirilecek.

Ayrıca meslek liseleri ve meslek yüksekokulları son sınıf öğrencilerine özel kariyer fuarları ve toplu iş görüşmeleri düzenlenerek gençlerin doğrudan işverenlerle temas kurması sağlanacak. Üç yıl içinde 750 bin gence bireysel kariyer desteği verilmesi hedefleniyor. Bu sayede iş arama süresinin kısaltılması ve mezuniyet sonrası alan dışı istihdamın azaltılması amaçlanıyor.

NEET GENÇLER İÇİN KAPSAYICI İSTİHDAM MODELİ NİUP

Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı (NİUP) ile üç yıl içinde 450 bin gencin yeniden üretim sürecine kazandırılması hedefleniyor. Yarı zamanlı ve esnek bir çalışma modeli sunan program, gençlerin temel beceriler kazanmasını ve çalışma hayatına adım adım uyum sağlamasını amaçlıyor.

Program kapsamında gençler, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sosyal hizmetler, bakım-onarım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda uygulamalı görevler üstleniyor; günlük harçlık ve kısa vadeli sigorta desteğiyle süreç boyunca destekleniyor. Bu program için 107,3 milyar TL kaynak ayrılması öngörülüyor. NİUP, sosyal dışlanma riski taşıyan gençlerin hem ekonomik hem de toplumsal hayata yeniden katılımını güçlendiren önemli bir uyum modeli olarak öne çıkıyor.

ÖZEL SEKTÖRLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ: İŞE İLK ADIM

İlk kez iş hayatına atılacak 18–25 yaş arası gençler için "İşe İlk Adım" programı kapsamında ücret ve sigorta primi desteği sağlanacak. Program çerçevesinde, gençlerin ilk işe girişlerinde net asgari ücrete karşılık gelen ücret ve sigorta primleri altı aya kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak.

Bu destekle genç istihdamının önündeki mali engellerin azaltılması ve özel sektörün nitelikli genç işgücüne daha kolay erişmesi hedefleniyor. Üç yıl içinde 750 bin gencin bu programdan yararlanması planlanırken, toplam 215,8 milyar TL'lik kaynakla özel sektörle güçlü bir iş birliği kurulacak.

İŞKUR Gençlik Programı ile Üniversiteli Gençlere Deneyim ve Gelir İmkânı

Üniversite öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı ile 2028 yılı sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğrenciler, ders dışı zamanlarda haftada 1 ila 3 gün esnek çalışma modeliyle; sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinden dijital dönüşüme, sosyal ve kültürel çalışmalardan girişimciliğe kadar yaklaşık 30 farklı alanda deneyim kazanabilecek.

Program kapsamında öğrenciler gelir elde ederken aynı zamanda iş disiplini ve mesleki deneyim kazanacak. Özellikle genç kadın işsizliğinin yüksek seyrettiği bir dönemde, kapsayıcı yapısıyla öne çıkan program için 95,8 milyar TL kaynak ayrıldı.

TOPLAM 445 MİLYAR TL'LİK KAYNAK GENÇLİĞE AKTARILACAK

Toplamda 445,1 milyar TL'yi aşan kaynakla yürütülecek GÜÇ – Gençliğin Üretim Çağı programı ile yaklaşık 3 milyon gencin işgücü piyasasına kazandırılması amaçlanıyor. Bu büyüklük, 2026 yılı için dokuz Bakanlığın her birine ayrı ayrı tahsis edilen bütçenin üzerinde bir seviyeye karşılık geliyor.

Program kapsamında 750 bin meslek lisesi öğrencisinin birebir takip edilmesi, 2026–2028 Orta Vadeli Program'da hedeflenen yüzde 7,8 işsizlik oranının altına inilmesi ve OECD ortalamasında yüzde 11,5 seviyesinde olan genç işsizlik oranının Türkiye'de daha düşük seviyelere çekilmesi hedefleniyor.

Gençliğin Üretim Çağı vizyonu; gençlerin kalıcı biçimde kayıtlı istihdam içinde yer almasını sağlayarak işsizliği azaltmayı, Türkiye'nin uzun vadeli rekabet gücünü güvence altına alacak nitelikli işgücünü yetiştirmeyi amaçlıyor.