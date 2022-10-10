Genç tasarımcılara ödül

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde organize edilen "Doku Kumaş Tasarım Yarışması" Gaziantep Zeugma Antik Kenti'nde düzenlenen defile ile final yaptı. Defilede, "Dokuma", "Örme" ve "Baskı" kategorilerinde yeni geliştirilen ve finale kalmaya hak kazanan kumaşlardan oluşan 60 parçalık kreasyon sergilendi.Türkiye tekstil ihracatının yüzde 21'ini tek başına gerçekleştiren, kumaşları bugün dünyanın 156 ülkesinde kullanılan Gaziantep'teki moda buluşmasında TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci açıklamalarda bulundu. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, düşüncelerin, fikirlerin ürüne döndüğü yer olması bakımından bu tarz yarışmaların son derece önemli olduğunu kaydetti. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci ise, "Bu yarışmanın kaybedeni yok. Sektör kazandı, gençler kazandı, ülkemiz kazandı" dedi.Final değerlendirmesi sonucu her kategorinin ilk üç derecesi belli oldu. Dokuma kategorisinde İrem Zeynep Gültekin birinci, Elif Demirbilek ikinci, Gökhan Gökgöz üçüncü; örmede Nigar Demirtay birinci, Gizem Yılmaz ikinci, Damla Çarkçı üçüncü, baskı kategorisinde ise Şeyma Bayram birinci, Burcu Atay ikinci, Esra Eren ise üçüncü oldu. Her kategoride birinciye 150 bin, ikinciye 100 bin, üçüncüye 50 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca kategori birincileri Ticaret Bakanlığı desteği ile yurtdışında eğitim alma hakkı kazandı. Dereceye giren tasarımlar aynı zamanda "Faraway&Doku İş Birliğinde Kapsül Koleksiyon" olarak hazırlanıp satışa sunulacak. Finalde bu yıl ilk defa "Tekstilde Sürdürülebilir Geleceği Tasarlamak Özel Ödülü" de verildi. "İSTİLA" temalı kreasyonu ile Elif Demirbilek, ödülün sahibi oldu.