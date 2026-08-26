Gençler nükleerde tasarım için yarışacak

Gençler TEKNOFEST'te bu yıl üçüncü kez Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması kapsamında ter dökecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Enerji dünyasına yön verecek gençlerimiz; bilime olan tutkuları, cesaretleri ve üretme azimleriyle Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize güç katacak" dedi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl da çeşitli teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapacak.

REAKTÖRLERE ODAK

3 ana kategori altında toplam 10 kategoride düzenlenecek yarışma, Küçük Modüler Reaktör (SMR) ve Mikro Modüler Reaktör (MMR) gibi modüler reaktörler ile çok amaçlı kullanıma uygun yenilikçi araştırma reaktörü tasarımlarına odaklanacak. Yarışmaya, bu yıl 15'i yurt dışından olmak üzere toplam 192 takım başvuruda bulundu. Değerlendirmeler sonrasında 42 takım finalist olarak 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK İstanbul Çekmece yerleşkesinde düzenlenecek olan final sunumlarına katılmaya hak kazandı.

Final sunumları aşamasına geçen 42 takımın 4'ü Okul Takımı, 18'i Lisans Takımı, 20'si ise Profesyonel Takım olarak kayıtlara geçti. Ayrıca 2 Bangladeş, 1 Özbekistan ve 1 tane de Endonezya takımı olmak üzere yurt dışından başvuruda bulunan 4 takım finalist olmaya hak kazandı. Final sunumları sonrası değerlendirmeler ile 10 kategoride toplam 14 takım ödül kazanabilecek. Yarışma ödülleri, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa'da düzenlenecek festival ile sahiplerine dağıtılacak.



BAYRAKTAR'DAN TEBRİK

KONUYA ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Bakan Bayraktar, Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması'nda finale kalan gençleri tebrik etti. Bayraktar, "Küçük modüler reaktör (SMR) tasarımlarıyla geleceğin enerji dünyasına yön verecek gençlerimiz; bilime olan tutkuları, cesaretleri ve üretme azimleriyle Enerjide Tam Bağımsız Türkiye hedefimize güç katacak. 1-4 Eylül'de TENMAK İstanbul Çekmece Yerleşkesinde gerçekleştirilecek final sunumlarında tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Dereceye giren gençlerimizle 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da buluşacak" ifadelerini de kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör