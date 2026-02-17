Getir’den Mubadala’ya 700 milyon dolarlık dava

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

GIDA teslimat girişimi Getir'in kurucuları Nazım Salur ve Serkan Borançılı, Abu Dabi merkezli egemen varlık fonu Mubadala Investment Company'ye karşı en az 700 milyon dolarlık dava açtı. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre kurucular, şirketin yeniden yapılandırılması sürecinde kendilerine devredilmesi taahhüt edilen varlıkların aktarılmadığını öne sürüyor. Londra Yüksek Mahkemesi'ne cuma günü sunulan dava dilekçesine göre Salur ve Borançılı, 2024 yılında varılan anlaşmanın ihlal edilmesi nedeniyle "ciddi zarara uğradıklarını" savunuyor. Dava kapsamında, aralarında Getir Finans'ın da bulunduğu bir dizi varlığın kendilerine devredilmediği iddia ediliyor.